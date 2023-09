Gedenktafel für Retzer Juden am Rathaus

Es war eine besondere Feierstunde vor dem Retzer Rathaus. Der frühere Botschafter Ferdinand Trauttmansdorff begrüßte eine Reihe von Ehrengästen und Rednern zur Enthüllung einer Tafel als Erinnerung an die jüdischen Retzer Bürger, die dem verbrecherischen Regime des Nationalsozialismus (NS) zum Opfer fielen. Bürgermeister Stefan Lang ging auf diese private Initiative ein, die getragen wurde von dem tiefen Wunsch, das Andenken an die jüdischen Familien zu bewahren, die brutal ermordet wurden oder fliehen mussten.

„Es ist jedoch wichtig, nicht nur das Unrecht zu betrauern, sondern auch die Geschichten des Überlebens und des Widerstandes zu würdigen. Eine solche Geschichte ist die der Familie König. Inmitten der Tragödie wagte sie es, in ihre Heimatstadt zurückzukehren und trotzte dem Schrecken, um ein neues Kapitel zu schreiben“, schilderte der Stadtchef.

Die Generalsekretärin des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus, Hannah Lessing, begann ihre Ausführungen mit dem Gedicht „Wiedersehen mit der Heimat“ des jüdischen Dichters Theodor Kramer, der 1897 in Niederhollabrunn geboren wurde. Das Weggehen ist Kramer, dem nach 1938 in Österreich, wie er selbst schrieb, „kein Raum zum Leben“ geblieben ist, nicht leichtgefallen; auch nicht den etwa 70 jüdischen Retzer Männern, Frauen und Kindern. Ihnen allen wurde in ihrer Heimat die Lebensgrundlage, förmlich die Luft zum Atmen genommen: durch Diskriminierung, Verfolgung, Beraubung und Vertreibung sowie durch Deportation und Ermordung.

Neuauflage des Buches von Familie König?

Über Jahrzehnte wurden die Verbrechen beschwiegen – nicht nur hier in Retz, überall in Österreich. Die Nachwirkungen dieses langen Schweigens seien bis in die Gegenwart zu spüren. Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, Ausgrenzung und Verfolgung von Minderheiten, Flucht und Vertreibung – das alles gehöre leider nicht der Vergangenheit an. Der Nationalfonds unterstützt das Bewahren und die Weitergabe der Erinnerung an alle NS-Opfer.

„Danke in diesem Zusammenhang an unser Komiteemitglied Ferdinand Trauttmansdorff, der mir erzählt hat, dass es ein von den Mitgliedern der Familie König verfasstes Buch gibt, das im Geiste der Versöhnung über Generationen das Schicksal einer Familie nachzeichnet, die Retz geprägt hat“, sagte Lessing. „Es ist leider vergriffen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Nationalfonds eine Neuauflage dieses Buches unterstützt.“

Abschließend dankte Lessing dieser privaten Initiative und dem engagierten Stadtarchivar Thomas Dammelhart und schloss mit einer Bitte: „Benützen Sie den eingeschnitzten QR-Code. Durch ihn ist über die Zeiten hinweg eine echte Begegnung mit dem jüdischen Opfern in Retz möglich.“

„Erinnerung ist der Wächter aller Dinge“

Der Leiter der Stabstelle „Österreichisch-Jüdisches Kulturerbe“ im Bundeskanzleramt, Antonio Martino, erwähnte die nationale Strategie gegen Antisemitismus. „Unser aller Ziel ist es schließlich, Österreich wieder zu einem internationalen Zentrum jüdischen Lebens zu machen. Und wer weiß, vielleicht wird es uns irgendwann einmal sogar gelingen, jüdisches Leben in Retz und anderen kleinen Gemeinden wieder zu ermöglichen.“

Honorargeneralkonsul Peter König war zu Tränen gerührt, als ihn die Nachricht über die Errichtung einer Gedenktafel am Retzer Rathaus erreichte. „In der Stadt, wo unsere Familie seit 300 Jahren lebte. Meine Mutter war während des NS-Regimes im Widerstand tätig. Meine Familienmitglieder waren aktiv am Wiederentstehen von Österreich beteiligt. Ich danke für diese Gedenktafel.“

Vor der Enthüllung der Tafel erinnerte die Vizepräsidentin der Israelitschen Kultusgemeinde, Claudia Prutscher, an ein Zitat von Cicero „Erinnerung ist der Wächter aller Dinge“: „Eines muss ich wirklich betonen: Es ist brandgefährlich, dass einige Gruppen die Shoah (des Holocaust) heutzutage fast schon selbstverständlich relativieren und verharmlosen. Das konnten wird bei den Corona-Demonstrationen deutlich sehen und hören. Es liegt an uns, dagegen in aller Deutlichkeit vorzugehen.“

Eine Notiz vom 20. September 1938 ...

Die Vizepräsidentin und der Bürgermeister enthüllten die Gedenktafel. Im Anschluss erläuterte Stadtarchivar Dammelhart sehr anschaulich das düstere Kapitel der Retzer Stadtgeschichte anhand von verschiedenen Quellen. Hier eine Notiz eines Retzer Wachebeamten vom 20. September 1938: „Ich melde, dass in der Nacht zum 20. September 1938 bei sämtlichen Judenhäusern die Fensterscheiben durch Steinwürfe eingeschlagen wurden. Täter unbekannt.“

Alle Retzer Juden mussten ihr Vermögen anmelden, ihr Besitz wurde arisiert, sie wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen, sodass im Oktober 1938 das jüdische Leben hier zu Ende war. Wer nicht mehr rechtzeitig emigrieren konnte, fiel einem verbrecherischen Regime zum Opfer, das Menschen aufgrund einer menschenverachtenden Rassenideologie das Recht auf Leben absprach. Auch Retzer Juden wurden Opfer des Holocausts, einer riesigen Vernichtungsmaschinerie, denen sie nicht entkommen konnten. Sie litten und starben in Orten wie Theresienstadt, Auschwitz, Maly Trostinec oder Izbica, „Stätten der Vernichtung, die wir nur aus Geschichtsbüchern kannten und die weit weg schienen“.

Dann berichtete der Stadtarchivar stellvertretend für alle Retzer Juden das Schicksal der jüdischen Familie Ehrlich. Nach der Schilderung herrschte Betroffenheit unter den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung. Abschließend dankte er Christian Übl und Anton Trauner, die mit ihrer Veranstaltung „Das jüdische Retz“ am 8. Juli 2023 den Stein ins Rollen brachten. Diese Tafel sei keine Wiedergutmachung, sie sei ein Zeichen des Respekts und der Würde.

Für die musikalische Begleitung der Feierstunde sorgt das Brassquartett Retz-Znojmo.

Vor der Gedenktafel (v.l.): Karl-Josef Weiss, Stefan Lang, Peter König, Hannah Lessing, Claudia Prutscher, Thomas Dammelhart, Richard Hogl, Ferdinand Trauttmannsdorff, Antonio Martino und Helmut Böck. Foto: Wolfgang Hanousek, Wolfgang Hanousek