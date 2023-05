Hollabrunn will familienfreundlich und kinderfreundlich bleiben

Gerade im Bereich der Freizeitangebote wurden in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen gesetzt, etwa mit dem Areal in der Aumühlgasse. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses, der von der NÖ.Regional begleitet wird, zeigte eine Projektgruppe zum einen auf, welche vorhandenen Angebote es gibt, welche bekannt sind und welche noch verstärkt publik gemacht werden müssen. Zum anderen setzte sie sich mit der Aufgabenstellung auseinander, welche konkreten Maßnahmen das bestehende Angebot bedarfsgerecht ergänzen würden.

Die Ergebnisse aller Workshops werden in einem Maßnahmenplan zusammengefasst. Daraus werden konkrete Vorhaben im Bereich der Familienfreundlichkeit dargestellt. Nach einem etwa neunmonatigen Arbeitsprozess erfolgt die Auszeichnung mit dem staatlichen Gütezeichen. Läuft alles nach Plan, ist es im Herbst so weit und Hollabrunn darf sich weiterhin „familienfreundlichegemeinde“ nennen.

Hollabrunn war übrigens im Jahr 2014 eine der ersten Gemeinden mit einem UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“. Auch dieses Zertfizierung strebt die Stadt erneut an. Kinder und Jugendliche werden ganz gezielt in einem eigenen Workshop in den Beteiligungsprozess eingebunden.

