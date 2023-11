Academy in Pulkau: Gutes Zeichnen will gelernt sein

Seit 30 Jahren lebt der Maler und Musiker Markus Schlee mit seiner Familie in Pulkau. Der gebürtige Wiener studierte zunächst an der Grafischen Kunstschule und danach Flöte und Instrumentale Gesangspädagogik an der Musikhochschule in Wien. „Ich unterrichte an der Retzer Musikschule und vor drei Jahren habe ich schließlich die Academy Schlee, eine Zeichenschule, gegründet“, erzählt der doppelt begabte Künstler.

Einmal wöchentlich findet von Oktober bis Juli dort die Einführung in das Zeichnen in 75-Minuten-Einheiten statt. „Jede Altersgruppe ist willkommen. Für Anfänger bis hin zur Aufnahmeprüfungsvorbereitung für die künstlerische Ausbildung ist die Zeichenschule gedacht.“

Gelehrt wird auch Materialkunde, wie zum Beispiel die richtige Verwendung von unterschiedlichen Papierarten, Bleistiften sowie Kohlstiften oder Kreide. „Man braucht nichts mitzubringen, die Teilnehmer bekommen alles bei mir“, sagt Schlee, und: „Schnuppern ist möglich, aber die Regelmäßigkeit des Besuchs der Zeichenschule ist wichtig. Gutes, richtiges Zeichnen kann man nicht in wenigen Stunden bei einem kreativen Workshop lernen.“

Der Künstler möchte mit seiner Zeichenschule auch einen kulturellen Beitrag für die Region leisten. Mit einem gewissen Stolz zeigte er Studien, wie Schmetterling oder Porträts, die alle in der Zeichenschule entstanden sind. Bereits vier seiner Schüler haben die strenge Aufnahmeprüfung in der Grafischen Kunstschule geschafft.

Aktuell sind Schlees Bildwerke in der Wiener Innenstadt in der Galerie Estermann zu sehen. Seine Hauptmotive sind Menschendarstellungen, deren Gesichter jedoch meist nicht erkennbar sind. Stilistisch ist er eher der expressiven Richtung zuzuordnen, aber nicht ausschließlich, es kommen auch sehr konzeptuelle Malereien vor. Ob er Vorbilder hat? „Natürlich studiere ich die Kunstgeschichte, möchte mich aber nicht auf einen speziellen Künstler festlegen lassen“, meint Schlee.

Und warum hat er sich so sehr auf das Menschenbild fixiert? „Es sind die Bewegungen, die mich faszinieren, oft in der Natur oder zum Beispiel im Schwimmbad, und während ich die Menschen beobachte, mache ich Skizzen. Sie merken es gar nicht, daher sind sie oft nur von hinten zu erkennen.“ Neben Musik, Zeichnung und Malerei gestaltet er auch Skulpturen und seit einiger Zeit befasst er sich mit Keramik.