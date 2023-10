Das waren die offenen Ateliers in und um Hollabrunn

In der Stadt Hollabrunn konnte man bei den Tagen der offenen Ateliers einige Stationen „abklappern“. Etwa das Atelier von Krayem Maria Awad in der Emmy Stradalstraße. Dort war eine riesige Ansammlung an Gemälden zu bestaunen. In seinen großen, bunten Malereien kann man oft abstrakte Menschen erkennen.

Sabine Fasching stellte in ihrem Wohnzimmer und Garten einen bunten Mix an verschiedensten Kunstgattungen aus: Gartendeko aus Keramik, Teller, Topflappen, Loops, Ohrringe, Stickereien, Pflanzendrucke und vieles mehr. „Mit den Planzendrucken habe ich heuer begonnen“, erklärt die Künstlerin, die immer wieder Neues für sich entdeckt.

In der Alten Hofmühle haben sich die Klöppel-Damen um Brigitte Arampatsis eingefunden, um ihre feine und vielfältige Handwerkskunst zu präsentieren. Astrid Wallig, Walpurga Surböck, Ingrid Fischer, Theresia Frank und Liane Wunderl freuten sich über viele interessierte Besucher an beiden Ausstellungstagen. Im selben Gebäude waren auch die beiden Hollabrunner Ärzte, Günter Schwarz und Werner Hladik, mit ihrer Ausstellung anzutreffen. Sie hatten sich zwar nicht zu den Tagen der offenen Ateliers angemeldet, ihre Ausstellung in der Alten Hofmühle aber trotzdem geöffnet.

Im Raschalaer Zeughaus stellte Martina Stiegler ihre Werke aus. Da pilgerte nicht nur die Ortsbevölkerung - darunter Stadtrat Günter Schnötzinger mit seiner Familie - gerne hin, um sich die bunten Werke genauer anzuschauen und mit der Künstlerin zu plaudern.

In Obergrabern punktete Künstlerin Susanne Köck bei ihren Gästen mit Keramik und Garten-Deco, die sie in und um ihr Haus ausstellte. Günter Stockinger freut sich im selben Ort über alle, die ihn, seine Kellerkatzen und andere Kunstwerke in seinem Atelier besuchten.