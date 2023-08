„Aussie“-Delegation bestaunte Tschitti Tschitti Bäng Bäng

Mittlerweile findet man 970 Musikboxen und 250 Flippergeräte auf 8.500 Quadratmetern in diesem Time Travel Museum an der Grenze bei Kleinhaugsdorf. Kurator Günter Freinberger stellte den Gästen der ÖAG auch das neue „Space Age“-Eck vor - mit den Boxen und Flippern im „Weltraumdesign“ aus den 1960ern, als die Welt im Weltraumfieber war; inklusive dem Flipper „Space Mission“ aus den 1970ern als das amerikanische Space Shuttle mit der russischen Sojus-Station gekoppelt hat. „Eine ähnliche Mission - in Frieden - wäre ja wieder wünschenswert“, meinte der Kurator.

Das Zeitreise-Museum bei der Excalibur City, weltweit größte Schau für Jukeboxes und Pinballs, ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.