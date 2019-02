Dass er am 19. August vergangenen Jahres bei einer Mottoparty in Zellerndorf war, weiß der 18-jährige Handwerker aus dem Bezirk Hollabrunn heute noch. Was bei dem Fest alles geschah, kann er aber nicht mehr sagen und schildert: „I hab’ mit a paar Bier vorgeglüht und bei der Party dann so zwischen 20 und 30 Alko-Mixgetränke konsumiert.“

An Faustschläge könne er sich nicht mehr erinnern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so etwas gemacht habe“, beteuerte der 18-Jährige.

„Kein Wunder bei diesem Alkoholkonsum“, kommentierte der Richter die Erinnerungslücken und ließ im Beweisverfahren zahlreiche Zeugen aufmarschieren. Die schilderten anschaulich, wie der 18-Jährige zugeschlagen und das Opfer mit einer blutenden Nase Schutz gesucht hat. Nach den belastenden Zeugenaussagen räumt der Beschuldigte die Möglichkeit ein, zugeschlagen zu haben.

Der bislang unbescholtene und einsichtige Weinviertler kommt mit einer Diversion – Zahlung einer Geldbuße von 1.800 Euro – noch einmal glimpflich davon. Weiters muss der Teenager an das Opfer 1.000 Euro zahlen.