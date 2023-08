„JulianTheSinger“ startet mit „Schokobua“ durch

Julian Götzinger ist 14 Jahre alt, hat gerade Sommerferien und wird im September die vierte Klasse der Zellerndorfer Mittelschule besuchen. So weit, so gewöhnlich. Doch was der junge Zellerndorfer in seiner Freizeit treibt, ist nicht mehr gewöhnlich. Da wird er nämlich zu „JulianTheSinger“.

Begonnen hat alles vor knapp zwei Jahren, als Julian immer wieder mit einer befreundeten Band aufgetreten ist. „Ich war schon ein bissl nervös. Aber dann war's eh cool und ich hab' mir gedacht: Das mach' ich weiter!“, schildert der 14-Jährige sein erstes Mal auf der großen Bühne. Julian singt deutsche Lieder, Schlager, Austro- und Partypop. „Den Leuten hat gefallen, dass er mit seinem Alter schon so gut singt und Humor hat“, berichtet sein Vater Alfred, der mit seiner Frau bei jedem Auftritt von Julian mit dabei ist.

Vor 500 Menschen aufzutreten, ist für den Teenager kein Problem. „Ich will Stimmung machen, auf der Bühne stehen und einfach Spaß haben.“ Den Spaß vermittelt er seinen Fans nicht nur bei Auftritten, sondern auch in seinen Videos. So wurde auch „Schokobua“, der aus dem ATV-Format „Mein Gemeindebau“ bekannt ist, auf den Zellerndorfer aufmerksam. „Er hat meine Videos auf Tiktok gesehen und mich dann angeschrieben.“ Seitdem arbeiten die beiden zusammen. „Er ist unser Produzent“, berichtet Alfred Götzinger, dass bereits zwei gemeinsame Songs entstanden sind. Weitere sind in Arbeit.

"Schokobua" wurde via Tiktok auf "JulianTheSinger" aufmerksam. Er kontaktierte den 14-Jährigen. Zwei Wochen später wurde der erste Song produziert. Foto: privat

„Die Zusammenarbeit mit Schoko taugt mir“, erzählt Julian, der sich schon auf einen gemeinsamen Auftritt freut. Der findet nämlich am 26. August im „Hier & Jetzt“ in Kleinweikersdorf statt. Ein gemeinsamer Song ist „Feiern ohne Grenzen“. Das Video dazu wurde am Zellerndorfer Spielplatz gedreht. „Es hatte innerhalb der ersten vier Wochen schon 4.000 Aufrufe“, ist „JulianTheSinger“ stolz. Ziel ist es, im Jänner ein gemeinsames Album herauszubringen.

Gesangsunterricht hatte Julian bisher nicht. „Ich bin der Einzige in unserer Familie, der singt“, erzählt er. Ab September wird er Gitarrenunterricht nehmen. Beruflich hat der 14-Jährige auch noch andere Pläne: „Mein Traum wäre es, Tierpfleger zu werden“, hofft er nach seinem Schulabschluss auf eine Lehrstelle in Hollabrunn.

Sein großer Wunsch ist es natürlich auch, als Sänger Karriere zu machen. Und da ist „JulianTheSinger“ bereits gut im Geschäft: Auf Facebook gibt es einen Fanclub, der knappe 450 Mitglieder hat. „Ich hab auch schon Merch“, präsentiert er beim NÖN-Gespräch verschiedene Fanartikel wie Kappen, Teddybären, Häferl und Pölster mit seinem Konterfei darauf.

Musikalischer Abend im „Hier&Jetzt“