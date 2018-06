Geschäftsführer Edwin Vorhemus begrüßte die Anwesenden und gab einen Einblick in das Lagerhaus Zellerndorf, das seit 1938 besteht. Die gute Bilanzierung des Standorts unter Filialleiter Franz Hackl machte kürzlich einen Marktzubau am Gelände möglich.

Diesen Erfolg sieht Betriebsratsobmann Helmut Geßl allumfassend. „Das Lagerhaus lebt mitten im Ort“, sprach dieser eine tiefe Verwurzelung des Unternehmens in der Bevölkerung an. Maßgeblich daran beteiligt seien die fleißigen Mitarbeiter, wie Obmann Johann Rohringer anmerkte: „Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns, das nur dank eurer Mitarbeit bewältigt werden konnte.“ Später versprach er dann zur allgemeinen Freude, dass Bilanzgeld ausbezahlt werde.

In Anlehnung an die prominente Oscar-Prämierung verkündete dieser „And the oscar goes to ...“, bevor es schließlich zu den Mitarbeiterehrungen kam. Ausgezeichnet wurden Beschäftigte, die zehn, 25 oder 35 Jahre ihren Dienst im Betrieb leisteten, sowie jene, die demnächst pensioniert werden. Sie erhielten Gutscheine, Medaillen und Urkunden. Im Anschluss gab’s Musik von und mit den „Jungen Fetzern“.