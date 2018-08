Nur wenige Tage nach einem Mordversuch in Pulkau kam es im Retzer Land zu einer weiteren derartigen Straftat. Eine 47-Jährige lauerte am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, am Zellerndorfer Bahnhof ihrem Ex-Ehemann mit einem Küchenmesser auf. Die Frau ist geständig, dass sie den aus dem Jemen stammenden 31-Jährigen erstechen wollte.

Sie stieß die 15 Zentimeter lange Klinge in Richtung des Oberkörpers des Mannes, der den Angriff jedoch mit seiner rechten Hand abwehren konnte und dabei eine blutende Schnittwunde erlitt.

Der 31-Jährige lief daraufhin davon. In einem Reihenhaus wurde ihm Zuflucht gewährt, während sich die Frau, die ihm zunächst gefolgt war, bei der Polizeiinspektion stellte. Als Motiv für den Mordversuch gab sie Hass an.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme und die Einlieferung in die Justizanstalt Korneuburg an.