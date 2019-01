Gegen jenen Mann, der Zellerndorf schon länger in Aufruhr versetzt und heute mit einer Drohnachricht dafür sorgte, dass das Amtshaus gesperrt wurde, liegt nun eine Anzeige vor.

Der Mann hatte zuvor den Bürgermeister von Zellerndorf bedroht, was für die vorübergehende Schließung des Amtshaus sorgte (wir berichteten).

Wie Bezirksinspektor Heinz Holub, Sprecher der LPD Niederösterreich, bestätigt, handelt es sich dabei um einen Bediensteten der Landespolizeidirektion. Diese Anzeige werde nun geprüft. Weitere Angaben werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Korneuburg vorerst nicht gemacht.

Der Mann soll seit längerer Zeit unter psychischen Problemen leiden. In Gewahrsam ist er aktuell nicht. In Zellerndorf soll ab morgen wieder alles in geordneten Bahnen verlaufen.