Pattstellung: Wer zahlt für Barrierefreiheit am Bahnhof?

Grundsätzlich wünscht man sich in Zellerndorf einen barrierefreien Ausbau des Bahnhofes. Rollstuhlfahrer müssen nach Platt oder Retz ausweichen. Die Errichtung eines Fahrstuhls wäre erforderlich. Doch das steht weiter in den Sternen.

Die ÖBB machten der Gemeinde nun ein Angebot. Der Bahnhof soll barrierefrei werden. Pflege und Instandhaltung sollen danach von der Gemeinde übernommen werden. Tut sie das nicht, würde Zellerndorf mit 12.000 Euro jährlich 30 Jahre lang dafür aufkommen müssen, dass die Bundesbahnen dies übernehmen.

Der Gemeinderat wollte dazu in seiner Sitzung vergangene Woche keine definitive Entscheidung treffen. „Ich verstehe nicht ganz, warum wir dafür zahlen müssen, wenn die ÖBB mit dieser Einstiegstelle Geld verdienen“, meinte ÖVP-Bürgermeister Markus Baier. „Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass hier jede Gemeinde den Diskurs selber führen muss“, verdeutlichte er und verwies auf die Situation in Wullersdorf, wo ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl eine Beteiligung am ÖBB-Angebot ablehnte.

Zellerndorfs SPÖ-Fraktionsführer Patrick Eber stimmte zu: „Es wäre nicht gut, hier eine Türe zuzuschmeißen, aber definitiv Ja zu sagen ist auch keine Lösung.“ So gab es letztlich eine Pattsituation. Den Bundesbahnen wird man vorerst weder zu- noch absagen. Stattdessen wolle man sich mit dem Land NÖ in Verbindung setzen. Die Zellerndorfer wollen erreichen, dass das Land hinsichtlich der ÖBB-Leistungen für barrierefreie Bahnhöfe eine Lösung für alle betroffenen Gemeinden findet.

