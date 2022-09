Petri heil! Mit 356 Kilo zum Sieg

Die Watzelsdorfer Fischerfreunde hielten an insgesamt acht Bewerbstagen am Vereinsteich in Zellerndorf ihr traditionelles Teamfischen ab.

Acht Mannschaften zu je drei Personen kämpften um die begehrten Trophäen und Preisgelder. Wer an Gesamtgewicht den höchsten Fang einfahren konnte, hat gewonnen. Insgesamt wurden über 1.700 Kilogramm Fische geangelt. Das Gewinnerteam mit Wolfgang Bauer, Christian Weiss und Thomas Will brachte gesamt 356 Kilogramm auf die Waage.

Die Siegerehrung in der Teichhütte nahmen Vereinspräsident Hermann Jagenteufel und Gemeinderat Patrick Eber vor. Sie gratulierten allen Teilnehmern zu den erbrachten Leistungen und lobten Obmann Herbert Peterzelka und dessen Team für die gelungene Veranstaltung.

Beide untermauerten die großartige Bedeutung des Fischervereins für das Gemeindeleben und dankten den Petri-Jüngern für die tolle Pflege der wunderschönen Teichanlage in Zellerndorf.

