Er lobt dessen seelsorgerischen Fähigkeiten, die künftig noch mehr zu tragen kommen sollen, so die Begründung für die Versetzung aus der Pfarre Zellerndorf. „Als Leiter hatte er gewisse Schwächen“, kommentiert Dechant Clemens Beirer den Abgang des Pfarrers.

Pfarrer Cyprian Iakob wird im September in den Pfarrhof einziehen, am Wochenende feierte die Pfarrgemeinde den 300. Geburtstag des Hauses.

| Franz Enzmann

Das offizielle Schreiben Turnovszkys, das an alle Haushalte der Pfarre ging, scheint notwendig, da die Gerüchteküche ob der Versetzung von Strus, der in der Gemeinde sehr beliebt war und liebevoll „Ladi“ genannt wurde, brodelt. Man müsse den Gerüchten „aufs Entschiedenste“ entgegentreten: „Sie entbehren nicht nur jeder Grundlage, solche Gerüchte spalten eine Gemeinde und zerstören viel von dem, was Ihr Ladi mit viel Mühe und Herzblut aufgebaut hat.“

