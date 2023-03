Saisonstart fürs Sommercafé im Weingut Prechtl

Das Sommercafé im Zellerndorfer Weingut Prechtl hat seine Pforten geöffnet. Das Besondere: Es gibt viele Accessoires. „Ich war einige Zeit in Holland unterwegs, um die neuesten Trends für Haus und Garten zu erkunden“, erzählt die Winzerin Petra Prechtl.

Am Samstag genossen Eveline Schneider, Helga Reinisch und Sonja Rauter bereits das gemütliche Ambiente bei den Prechtls. Wer will und am Wein und seiner Entstehung interessiert ist, bekommt auch eine Führung durch den Betrieb, bietet Winzer Franz Prechtl zusätzlich an.

