Zellerndorf trauert um Vizebürgermeister Ernst Muck

Die Gemeinde Zellerndorf trauert um ihren Vizebürgermeister: Ernst Muck verlor am 22. Juli im Alter von 60 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Muck lebte mit seiner Familie in Platt und gehörte seit 2005 dem Zellerndorfer Gemeinderat an, 2013 wurde er unter Bürgermeister Karl Schwayer Vizebürgermeister. Dieses Amt führte der gesellige Platter bis zu seinem Tod aus.

Seit 2009 leitete er zusätzlich die Geschicke der ÖVP-Gemeindepartei als ihr Obmann. „Er war ein sehr tüchtiger und unkomplizierter Mitarbeiter“, weiß Richard Hogl, der Muck seit vielen Jahren kannte und den Familienvater als großartige, sehr rührige und sehr engagierte Person beschreibt. „Ernst war auch immer um Ausgleich und Ruhe bemüht, was in Zellerndorf ja nicht immer ganz einfach war“, erinnert sich der ÖVP-Bezirksparteiobmann an turbulente Stunden in der Gemeindepolitik, in der Mucks Besonnenheit zum Einsatz kam. „Wir trauern um ihn.“

Ernst Muck hatte aber nicht nur in seiner eigenen Partei einen guten Ruf: „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden“, ist Patrick Eber, Chef der Zellerndorfer SPÖ, tief betroffen von Mucks Tod. „Dass Ernst nicht mehr unter uns ist, macht mich sehr traurig.“ Eber lebt ebenfalls in Platt und kannte den Vizebürgermeister gut.

„Abseits der Politik haben wir in etlichen Vereinen viel bewegt“, erinnert er sich an die Zusammenarbeit mit Muck. Er habe ihn als „Mann der Taten und kurzen Reden“ sehr geschätzt. Obwohl die beiden verschiedenen Parteien angehörten, sei Muck dem Sozialdemokraten stets als konstruktives, politisches Gegenüber begegnet. „Er war ein großer Mensch – darum hinterlässt er in unserer Gemeinde eine große Lücke. Ernst wird uns fehlen.“ Ebers Mitgefühl gilt Mucks Familie.

