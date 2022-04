„Uis“ im Bacher-Stüberl: Bewahrer der Mundart

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Großes Interesse herrschte beim Weiterbildungsabend der Weinviertler Kellergassenführer. Angeregt durch einen Artikel von Werner Lamm („Die Weinviertler Ui-Mundart, Joseph Misson und die Bacherrunde“) konzipierte Johannes Rieder mit Hermann Jagenteufel und Hans Hawle eine Veranstaltung über die jahrhundertealte Ui-Mundart und deren Bedeutung für das Weinviertel.

Hadwiga Heilmann stellte im Missonhaus in Mühlbach am Manhartsberg den bedeutendsten heimischen Vertreter der Mundart im 19. Jahrhundert vor. Das 170 Jahre alte Hauptwerk von Joseph Misson, „Da Naz“, war noch für einige der Veranstaltungsbesucher Pflichtlektüre in der Schule.

Vom großen Schatz der Pulkautaler Mundartdichter waren die Gäste im „Bacher-Stüberl“ am Bildungscampus Zellerndorf überrascht. Die Gastgeber Hermann Jagenteufel und Hans Hawle schilderten anhand vieler Schriften, Bücher und Anekdoten die knapp 90-jährige Geschichte dieser Runde und das Bemühen, die „Ui-Mundart“ des Weinviertels zu bewahren. Alle Personen, die in diesen Jahrzehnten diese Sprachkultur gelebt haben, wurden dann im Retzerlandhof vorgestellt.

Besondere Klassiker und Kostproben gab es von Georg Pfeifer, Karl Bacher, Josef Pazelt, Adolf Jagenteufel, Lois Schiferl, Walter Kainz, Anton Dietmayer, Franz Josef Thalhammer und dem Schricker Josef Weiland. Die Singgruppe Zellerndorf unter der Leitung von Veronika Gehringer bereicherte den Abend mit vertonten Werken der Autoren auf eindrucksvolle Weise.

Werke von aktuellen Literaten, wie Günter Brauneis, Elisabeth Schöffl-Pöll, Michael Staribacher und Rudi Weiß, ergänzten den literarischen Reigen.

Joachim Maly, der Obmann der Weinviertler Kellergassenführer, fasste den gelungenen Abend zusammen: „Wir sehen diese Veranstaltung als Beitrag für die geplante Einreichung der Weinviertler Kellergassenkultur als immaterielles Kulturerbe.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.