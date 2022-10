„Und noch mehr pflanzen“ gegen Folgen des Klimawandels

Die ausgewachsene Krone eines Laubbaumes spendet einerseits Schatten und verdunstet andererseits Wasser, wodurch die sogenannte Verdunstungskälte mit einem spürbar kühlenden Effekt entsteht. Das Problem: Ein Baum braucht ca. 20 Jahre, um eine klimafitte Krone auszubilden. Hinzu kommt, dass nicht nur immer mehr Boden versiegelt wird, sondern auch häufig – vor dem Hintergrund des Klimawandels – die falschen Pflanzen in heimischen Gärten und auf öffentlichen Flächen gepflanzt werden.

„Eine 80-jährige Buche verfügt über eine Blattfläche, die in etwa zwei Fußballfeldern entspricht. Damit kann sie rund drei Badewannen am Tag verdunsten. Oder anders gesagt: Wenn man eine 100-jährige Eiche um schneidet, müsste man für denselben Klimaeffekt 100 Stück 10-jährige Eichen pflanzen. Daher sollte schon heute möglichst viel klimafittes Grün in den Gemeinden und heimischen Gärten gepflanzt werden – und so gerade rechtzeitig auf die nahenden Herausforderungen der Klimakrise reagiert werden“, betonte Martina Liehl-Rainer von der Initiative „Natur im Garten“.