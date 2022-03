Zebedäus geht in die Bierpension

Spätestens seit 2016 kennt man im Retzer Land nicht nur guten Wein, sondern auch gutes Bier. Mit Zebedäus Bräu haben Florian Andre und Stefan Kahrer Kultstatus in der Region erlangt. Mit Ende Mai nimmt die Erfolgsgeschichte ein Ende, denn die Brauerei stellt den Betrieb ein. Privat wollen die beiden Gründer dem Brauen jedoch treu bleiben.

„Wir haben in der Zwischenzeit eine Größe erreicht, in der wir Vollzeitbrauer werden müssten“, sagt das Duo. Man habe sich nun bewusst gegen eine „Nebenbei“-Lösung entschieden, „weil wir Qualität und Service dann nicht mehr wie gewohnt aufrechterhalten könnten“, erklären Kahrer und Andre im NÖN-Gespräch.

Andrer Pläne haben nun Vorrang

Dass es Zebedäus Bräu wieder geben wird, schließen die beiden nicht komplett aus: „Wahr ist aber, dass wir derzeit weder lang- noch kurzfristige Pläne für eine Wiederaufnahme der Brauerei haben.“

Aktuell stünden einige Veränderungen an, die zu der Entscheidung geführt haben, die Brauerei nicht weiterzuführen: „Ich bin am Ende meines Biotechnologie-Studiums und möchte auch andere Bereiche außerhalb der Brauereibranche kennenlernen und mein gesammeltes Wissen dort anwenden“, erklärt Kahrer. Andre hingegen wird vorerst seinem Job in Hollabrunn weiter nachgehen: „Sonst weiß ich es eigentlich noch nicht genau. Das finde ich aber super“, stört ihn die Ungewissheit keineswegs.

Auf die vergangenen Jahre blicken die beiden positiv zurück. Bewusstsein für Lebensmittel geschaffen zu haben, und dass spezielle Sorten gut angenommen wurden, zählen für die Zebedäus-Gründer zu den Highlights der vergangenen sechs Jahre. Ein riesengroßes Danke ergehe „an alle, die uns über die Jahre als Freunde und Kunden unterstützt haben. Ohne euch wäre Zebedäus so nicht möglich gewesen“, verabschieden sich Kahrer und Andre aus dem Bier-Business.

Bis Ende Mai wird der Abholmarkt noch regulär geöffnet sein. So lange können Gutscheine eingelöst und Biere abgeholt werden. Am 4. Juni soll die Bier-Reise in Zellerndorf mit einem letzten Spektakel zu Ende gehen.

