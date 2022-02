Illegaler Handel mit Welpen aufgedeckt: Polizei sucht Opfer

Unter furchtbaren Bedingungen wurden Hundewelpen, die weiterverkauft werden sollten, in einem Presshaus in Zemling gehalten. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnten zwei Rottweiler- und vier Husky-Welpen gerettet werden. Leider kein Einzelfall, wie sich herausstellen sollte.

Welpen, erwachsene Hunde und zwei Hasen wurden an insgesamt drei Standorten gerettet und in das Tierheim Krems und den Mistelbacher Dechanthof zur Versorgung gebracht.

Den Ravelsbacher Beamten und der Amtstierärztin schlug Verwesungsgeruch entgegen, als die Feuerwehr Zemling nach behördlicher Anordnung der Polizei Zutritt zu dem Presshaus verschaffte. Der Boden der Kellerröhre war mit Kot und Urin übersät. Die Beamten entdeckten einen Sack mit Knochenabfällen, aus dem Flüssigkeit auslief. In einer finsteren Nische entdeckten die Beamten zwei zusammengekauerte Rottweilerwelpen in einem Gehege. Am Ende der Kellerröhre warteten vier Husky-Welpen auf ihre Rettung.

Einen Tag später konnte die Polizei nach weiteren Hinweisen eine serbische Staatsbürgerin (31) festnehmen. In einem Einfamilienhaus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) hielt sie weitere Hunde unter unwürdigen Bedingungen. Husky-Welpen, Rottweiler sowie zwei Hasen konnten von ihren Qualen befreit werden.

Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, die Tiere kamen in den Dechanthof. „Ihr Zustand ist leider kritisch“, sagt die neue Dechanthof-Präsidentin Gaby Bachmayer in einem ersten NÖN-Gespräch. Bei den Welpen ist Parvovirose, ein gefährliches Virus, das besser als Katzenseuche bekannt ist, ausgebrochen. Hier sind die ersten drei Tage kritisch: Die Tiere haben wässrigen Durchfall, die roten Blutkörperchen werden zersetzt. Jetzt sind die Welpen in Quarantäne und werden medizinisch versorgt.

Warnung: „Rassehunde sind nie günstig!“

Bachmayer beobachtet, dass in den vergangenen zwei Jahren der Welpenhandel in Serbien boomt. Sie kann künftige Hundebesitzer, die ein Schnäppchen wittern, nur warnen: „Rassehunde sind nie günstig!“ Sie warnt vor Übergaben auf Parkplätzen.

Bald musste Bachmayers Team wieder ausrücken: „Wir wurden erneut von der Amtstierärztin kontaktiert, um an einem weiteren Wohnsitz Nachschau zu halten.“ Ihr Team fand weitere neun Hunde, diesmal erwachsene Tiere und zwei Welpen in Wulzeshofen (Bezirk Mistelbach). Die Polizei bestätigt den Zusammenhang mit den Fällen in Zemling und Strasshof. Hinweise aus der Bevölkerung führten dazu, dass die Polizei am Donnerstag Erhebungen in dem Einfamilienhaus der 31-jährigen Beschuldigten in Wulzeshofen durchgeführt hat.

Gefunden wurden fünf erwachsene Rottweiler und vier Huskys sowie zwei Husky-Welpen, allesamt nicht artgerecht untergebracht und nicht ordnungsgemäß versorgt. „In den insgesamt fünf Hundezwingern war verschmutztes, teilweise veralgtes Trinkwasser für die Tiere vorhanden, die Böden waren mit altem und frischem Kot beschmutzt“, berichtet Polizeisprecher Johann Baumschlager im NÖN-Gespräch.

Die Hunde wurden nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes abgenommen. „Es war nicht ganz ungefährlich, weil Rottweiler Wachhunde sind und es schon dunkel war“, schildert die Dechanthof-Präsidentin, deren Tierheim am Limit war.

Die Landespolizeidirektion erklärt, dass zwar immer wieder Welpen in unwürdigen Bedingungen gefunden werden. „Aber in diesem Ausmaß haben wir das noch nicht erlebt“, sagt Baumschlager. Auch Bachmayer nicht: „Es dürfte ein richtiger Hundehandelsring sein, so etwas hat es in unserem Einsatzgebiet bisher nicht gegeben.“

Die Landespolizei NÖ ist nun auf der Suche nach Opfern und veröffentlichte Fotos von der Beschuldigten. Wer von dieser Frau Husky- oder Rottweiler-Welpen im Zeitraum vom 2. Juli 2017 bis zum 5. Februar 2022 gekauft, welche bei der Übergabe schwer krank waren und daraufhin verstorben sind, soll sich bei der Polizeiinspektion Ravelsbach (059133-3418) oder oeffentlichkeitsarbeit-N@polizei.gv.at melden.

Wir berichteten:

Laa/Strasshof/Ravelsbach Tierquälerei im Weinviertel: Erneut elf Hunde gerettet

Ravelsbach/Strasshof Verdacht der Tierquälerei: 31-Jährige festgenommen

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden