Hollabrunn und Retz wollen Stadtkern beleben

Der geschichtsträchtige Retzer Hauptplatz gilt als einer der größten Marktplätze Österreichs. Doch wird er von der Bevölkerung auch noch als Treffpunkt genutzt?

Die Belebung und Attraktivierung des Hauptplatzes ist in der Weinstadt schon lange Thema. „Bei den beiden Brunnen am Hauptplatz wurden acht Bäume zur Beschattung der bestehenden Parkbänke gepflanzt“, erzählt Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer. Manche Retzer und Touristen wünschten sich nämlich schon lange eine beschattete Sitzgelegenheit zum Eisessen im Sommer.

Weiters wurde der Wochenmarkt eingeführt, der gut funktioniert. In Zukunft soll die Bühne des Weinlesefestes bereits im August aufgebaut werden, um diese samstagabends zu bespielen. Bewirtung gebe es im Zuge dessen von der Retzer Wirtschaft, so Wöhrer: „Dafür haben wir schon einige Termine heuer geplant.

Retz bekommt im Mai digitale Infotafel

In Hinblick auf die jüngeren Bewohner soll der Spielbereich mit der Sandkiste attraktiver gestaltet werden. Der Vorplatz des Stadtamtes wurde mit einem verbreiterten Gehsteig neugestaltet. „Neu wird es im Mai eine digitale Infotafel vor dem Stadtamt geben, wo die Retzer-Land-Website ausgespielt wird“, verrät der Tourismusstadtrat.

Was geschieht in Hollabrunn? „Wir versuchen mit den Aktionen, die wir mit dem Handel gemeinsam veranstalten, die Belebung von Hollabrunn voranzutreiben“, sagt Stadtmanagerin Julia Katschnig. Zusätzlich wird mit dekorativen Elementen versucht, ein nettes Ambiente zu schaffen. Leerflächen, wie die ehemalige Delka-Filiale, werden ebenso dekoriert, um den Zentrumsbereich „lebendiger“ zu machen.

„Living City“ mit 109 Wohnungen in Hollabrunner Sparkassegasse

„Verglichen mit anderen Bezirken haben wir über die Corona-Zeit wenige Leerstände hinzubekommen“, meint Katschnig. Interessenten gebe es immer wieder, doch nur in manchen Fällen käme es zu Einigungen. Mit „Mein Platz’l“ wurde eine Fläche etwa wieder zum Leben erweckt.

Große Hoffnung wird in die sogenannte „Living City“ in der Sparkassegasse gesetzt. Auf ungefähr 9.000 Quadratmetern sollen in den nächsten drei Jahren 109 geförderte Mietwohnungen in drei hintereinanderliegenden Blöcken sowie Geschäfts- und Büroflächen samt überdachter Kfz-Stellplätze entstehen.

Aufgrund der Baustelle steht eine Wand als Abgrenzung inmitten der Fuzo. „Ich habe mit dem Leiter der Baustelle gesprochen, ob es möglich wäre, die Wand Schülern zur Verfügung zu stellen und somit eine Kooperation zu starten“, berichtet Katschnig.

Mehr Grünflächen würde sich Hollabrunns Stadtmanagerin sehr wünschen: „Die Umgestaltung des Zentrums steht in der Finalisierung des Gemeindeentwicklungskonzepts.“ Es gebe „wunderbare Konzepte“, die Grünraum behalten, aber noch nicht umgesetzt wurden. Denn: „Das ist auch eine politische Sache und es hat mit dem Budget zu tun.“

Überlegen, wie es mit dem Hauptplatz weitergeht ...

Mit dem gastronomischen Angebot ist Katschnig zufrieden. „Veranstaltungen im Zentrum werden sehr gut angenommen“, beobachtet die Geschäftsführerin der Hollabrunn Marketing GmbH (HoMaG).

„Lange haben wir gejammert, dass wir zerfallen. Jetzt ziehen Leute hierher und wir müssen überlegen, was wir daraus machen“, freut sich Gastronom Jürgen Authried über Zuzug und Innenstadtverdichtung. Doch derzeit sei der Hauptplatz ein einziger Parkplatz und man müsse eben überlegen, was man werden will. „Das ist ein Prozess, den man jetzt beschreiten muss. Es gibt Städte, die es uns architektonisch und baulich vormachen.“

