Zertifikate für Wirtschaftsingenieure der HTL Hollabrun .

Die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs Betriebsinformatik der Wirtschaftsingenieure konnten kürzlich ihr „Certificate of Course Completion“ des Teils „Routing and Switching: Introduction to Networks“ der Ausbildung zum CCNA (Cisco Certified Network Associate) sowie ein Glückwunschschreiben des CEO von Cisco, Chuck Robins, entgegennehmen.