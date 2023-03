Ungeklärt: Doch noch Hinweis zu Fahrerflucht bei Göllersdorf?

Wie berichtet, war eine Mutter von fünf Kindern mit einem roten Opel Corsa auf der Landesstraße 1105 – parallel zur S 3 – von Obermallebarn in Richtung Göllersdorf unterwegs. Der Lenker eines entgegenkommenden Mercedes Sprinter überholte unmittelbar nach der Ortstafel Göllersdorf einen Pkw, konnte sich nicht mehr rechtzeitig einordnen und streifte die komplette linke Seite des Opel Corsa. Dabei war die Lenkerin bereits so weit wie möglich nach rechts ausgewichen, um Schlimmeres zu verhindern. An ihrem Auto entstand erheblicher Schaden.

Der Fahrer des Mercedes Sprinter beging Fahrerflucht. Die Polizei hofft nun, dass sich doch noch jener Lenker oder jene Lenkerin meldet, der oder die unmittelbar nach der Göllersdorfer Ortsausfahrt überholt wurde und Hinweise geben kann. Es besteht auch die Möglichkeit einer anonymen Mitteilung in schriftlicher Form. Ein Briefkasten befindet sich rechts vor dem Eingang zur Polizeiinspektion Göllersdorf. Telefonisch ist der Posten unter 059133/3411 erreichbar.

In diesem Bereich am Ortsende von Göllersdorf ereignete sich der Unfall mit Fahrerflucht. Foto: NÖN, Sandra Frank

