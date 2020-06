45-Jähriger soll Brand in Wohnhaus gelegt haben .

Ein 45-Jähriger soll Montagfrüh einen Brand in einem Wohnhaus in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) gelegt haben. Der Mann löschte die Flammen Polizeiangaben zufolge selbst mithilfe eines Wasserschlauchs. Danach wurde der Beschuldigte mit Verletzungen sowie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Horn gebracht.