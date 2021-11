75-Jähriger bei Mäharbeiten schwer verletzt

Der Heckmäher dürfte an einem Baum hängen geblieben sein. Der Traktor stürzte in Folge über eine rund zwei Meter hohe Böschung. Der Mann konnte selbstständig die Rettungskräfte verständigen. Er wurde in das Landesklinikum Horn transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung.

Eintritt frei! Anzeige Job & Bildungsmesse lädt 2022 nach Hollabrunn