Frauenpower: „Extracello“ mit einer Koryphäe am Schlagzeug

Die Frauenpowerband „Extracello“ mit Ausnahmeschlagzeugerin Maria Petrova sorgte für eine imponierende Vorstellung im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Ging es am Anfang mit dem Stück "libertango" eher lieblich zu, explodierte das Konzert später in einem wahren Rhythmusfeuerwerk. Kein Wunder: Cellistin und Moderatorin Edda Breit fand den Jugendstilkonzertsaal großartig.

Die Musikerinnen fesselten das Publikum mit ihrem großen Repertoire von Renaissancemusik bis zu "Freedom" von Pharrel Williams. Auch die Eigenkompositionen von Melisa Coleman, Margarethe Herbert sowie Gudula Urban waren kraftvoll. Außergewöhnlich war die Performance von Maria Petrova am Schlagzeug, die Konzertgäste dankten ihr mit Extrapplaus. Übrigens war das Konzert für Petrova mit den Musikerinnen von Extracello eine Premiere. Wie sie selbst das Konzert? "Sehr gelungen und das Publikum war sehr angenehm." Konzerthausmanagerin Andrea Topitz-Kronister sowie Bürgermeister Hermann Fischer waren ganz d'accord.

Maria Petrova ist eine der ganz großen Schlagzeugerinnen in Österreich. Sie spielte im Konzerthaus in Ziersdorf. Foto: Sylvia Stark

