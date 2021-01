Der Güterweg zwischen Ziersdorf und Gettsdorf, im Volksmund mitunter als „Promilleweg“ bezeichnet, ist ein beliebter Spazierweg für Familien mit Kindern. Doch immer wieder wird darüber geklagt, dass hier Moped- oder Autofahrer zu schnell dran seien. SPÖ-Gemeinderat Harald Schörg fordert eine verpflichtende 30er-Zone.

Innerhalb des Orts grenzt der Weg an einen Spielplatz, außerhalb der Ortstafel liegt er am Outdoor-Fitnesspark. Auch ÖVP-Bürgermeister Hermann Fischer kennt das Problem und ließ ein 30er-Schild aufstellen, wobei die Einhaltung hier auf Freiwilligkeit beruht. Der Gemeindechef will abwarten, ob damit der gewünschte Effekt erzielt wird.

„Das ist zu wenig“, sagt SPÖ-Mandatar Schörg und meint: „Um die bei Landwirten unbeliebte Fahrbahnschwelle zu vermeiden, könnte man das Problem mit einer innovativen Bodenmarkierung mit Gummistöpseln lösen.“ Aber, so Schörg: „Die einfachste Lösung wäre, die Ortstafel von Ziersdorf erst nach dem Outdoor-Fitnesspark aufzustellen.“ -syst-