„Für die Leute in der Heimat da sein“: Hausärztin eröffnet

Die Medizinerin trifft in den frisch ausgemalten Ordinationsräumen die letzten Vorbereitungen. „Es war eine relativ spontane Entscheidung“, erklärt sie die Beweggründe, als Hausärztin in Ziersdorf aktiv zu werden. 20 Jahre Spitalsleben mit Nacht- und Wochenddiensten seien schon anstrengend gewesen, schildert die 47-Jährige Kiblitzerin. Die zweifache Mutter ist bis Jahresende für 20 Wochenstunden in der Onkologieambulanz in Hollabrunn tätig, ab nächstem Jahr wird es nur mehr ein Tag sein.

„Die Ordination übernehme ich auch, damit ich für die Leute in der Heimat da sein kann“, erklärt Spiegl, die mit drei Angestellten und einer Reinigungskraft durchstartet. Was meint sie zum schwelenden Landärztemangel? „Hier sind wir wieder gut besetzt. Doch je weiter man ins Waldviertel kommt desto schwieriger wird es, Ordinationen zu besetzen - besonders, wenn sie keine Hausapotheke haben.“

Spiegl liebt ihren Beruf, besonders den Kontakt mit den Menschen und ihnen zu helfen. Ursprünglich studierte sie Medizin, um dann in die Forschung zu gehen, doch sie blieb dann doch beim Arztberuf. Ihre Freizeit verbringt die Schmidatalerin beim Radfahren, Schwimmen, Wandern, in Museen oder damit, einfach einmal gut essen zu gehen.

Die Ordination wird montags (7 bis 12 Uhr), mittwochs (8 bis 12 Uhr), donnerstags (8 bis 12 und 16 bis 19 Uhr) sowie freitags (8 bis 12 Uhr) geöffnet sein.