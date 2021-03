Seine Leidenschaft ist die Politik, seine Urleidenschaft ist die Wissenschaft. Eine Kombination, die Hannes Bauer gut durch sein (politisches) Leben geführt hat. „Die Wissenschaft bewahrt einen vor fanatischem Übereifer.“

Der Präsident des NÖ Pensionistenverbandes, der letzten Donnerstag seinen 80. Geburtstag feierte, blickt auf viele politische Stationen zurück: Er war SPÖ-Gemeinderat in Ziersdorf, hatte abwechselnd ein Mandat im Landtag und im Nationalrat; war Staatssekretär im Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie sowie Landeshauptmann-Stellvertreter.

„Die Sache ist wichtiger als der eigene Erfolg. Nur so kann eine Idee keimen.“ Hannes Bauer, Präsident des NÖ Pensionistenverbandes

Einige dieser Funktionen hatte er nur für kurze Zeit inne. Warum? „Ich war ein Lückenbüßer, wenn sie gach jemanden gebraucht haben, der schnell einsteigen kann.“ Das sagt der vierfache Vater, ohne beleidigt zu sein. Er habe nie ein Mandat angestrebt, sondern Politik aus Leidenschaft betrieben.

Der Diplomkaufmann ist technisch interessiert, wollte in Richtung Industrie und Banken gehen. Er hat auch als Kreditprüfer bei der heutigen Bank Austria gearbeitet. Doch wenn der Ruf aus der Politik kam, war Bauer zur Stelle. Unter Bruno Kreisky als Ressortleiter war er Planungschef über die verstaatlichte Industrie – mit etwa 130.000 Mitarbeitern. „Das war meine Welt“, erinnert sich der Ziersdorfer an die Zeit zurück, als Voest und OMV entstanden.

Zwischendurch hat er für den Landtag kandidiert. „An 27. Stelle und mit der Sicherheit, dass das Mandat nicht kommt“, lacht Bauer. Aber es kam, und so zog er 1979 zum ersten Mal in den NÖ Landtag ein.

Mit Erwin Pröll im politischen Dialog

Seine dortige Karriere beendete er im Jahr 2000 als Landeshauptmann-Stellvertreter von Erwin Pröll. Obwohl die beiden Männer aus derselben Gemeinde stammen, haben sie sich erst im Landtag richtig kennengelernt. Wie es war, unter Pröll zu arbeiten? „Wir hatten ein gutes und für das Land fruchtbares Verhältnis.“ Was Bauer an dem ehemaligen Landesvater schätzte? „Wenn ich bei einem Thema anderer Meinung war, hat er sich diese angehört.“

Dann sei es auch vorgekommen, dass Pröll einen Punkt von der Tagesordnung nahm, weil er das Thema aus jener Sicht, die Bauer anführte, noch nicht betrachtet hatte und darüber reden wollte.

Diese Dialogfähigkeit ist es, die der Ziersdorfer bei den heutigen Politikern vermisst. „Die Politik ist sehr verflacht.“ Der Unternehmensberater ist überzeugt, dass das Streiten und die Wahrheit anzusprechen zu einer Demokratie gehören. „Der Kanzler ist ein Mann, der es hervorragend versteht, ohne Inhalte Politik zu machen“, sagt er mit Blick auf die aktuelle Regierung. Wie diese die Pandemie bewältige, bezeichnet der 80-Jährige als Trauerspiel.

Was sich am meisten in der Politik verändert hat? „Es ist nicht mehr selbstverständlich, für die Gemeinschaft zu arbeiten; man sieht sich nicht mehr als Teil des Ganzen“, sagt Bauer mit Bedauern. Die Gesellschaft sei zur Konsumgesellschaft geworden. Hier sieht er den Fehler der Sozialdemokratie: „Wir haben viel erreicht, aber wir haben den Menschen nie gesagt, warum sie etwas haben.“

Beispiele dafür kann er viele nennen: Bauer selbst habe den ersten Antrag für einen Nationalpark Thayatal gestellt. „Da haben die Schwarzen Wahlplakate gemacht, dass man mich deswegen nicht wählen kann“, erinnert er sich. Er führte auch die Verhandlungen mit den Gemeinden, um die Nordautobahn zu errichten. „Die ÖVP hat’s erst gewollt, nachdem die Autobahn durchgesetzt war. Und dann tun sie so, als hätten sie’s erfunden.“

Ob ihn das nicht stört? Nein. „Die Sache ist wichtiger als der eigene Erfolg. Nur so kann eine Idee keimen“, sagt er mit tiefer Überzeugung.

Auch wenn die Sozialdemokratie derzeit viele Niederlagen einfahre, Bauer glaubt fest an ein Comeback. Gerade in der Pandemie zeige sich, wie wichtig Solidarität ist. Hier schließt sich der Kreis, weshalb der Ziersdorfer die SPÖ als seine politische Heimat auserwählt hat.

Nach Pandemie müssen Menschen Arbeit haben

Nämlich nicht nur aus Tradition („Mein Großvater war 1919 der erste rote Gemeinderat in Ziersdorf.“): „Wenn du nur ein bisserl ökonomisch denkst, weißt du, dass du nur erfolgreich sein kannst, wenn die Menschen hinter dir stehen. Du kannst nicht nur den Egoismus als Triebfeder haben – wie der Neoliberalismus.“

Bauer glaubt daran, dass der Mensch Beschäftigung braucht, um nicht aggressiv zu werden. Nach der Pandemie müsse darum alles darangesetzt werden, den Leuten Arbeit zu geben. „Die Menschen brauchen Beschäftigung und Einkommen, damit der Wert der Arbeit und die Würde des Menschen gesichert sind. Wer das nicht begreift, ist eine Gefahr.“