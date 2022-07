Kindergartenbus von 0 auf 25 Euro: Eltern stöhnen

Werbung

Das Leben wird immer teurer. Das spürt auch die Gemeinde Ziersdorf. War bis jetzt der Transport von den Katastralgemeinden in die Kindergärten nach Ziersdorf gratis, so wird der Bus für die Kinder ab September 25 Euro pro Monat kosten. Für Geschwister wird ein gestaffelter Betrag verlangt. Das lässt die Wogen bei manchen Eltern hochgehen. Einige wollen die Kinder jetzt wieder mit dem Auto in den Kindergarten bringen.

„Für den Transport der Kindergartenkinder hat bis jetzt die Gemeinde bezahlt,“ bestätigt Bürgermeister Hermann Fischer. Das hat das Gemeindebudget stark belastet. Rote Zahlen wird der Kindergartenbus auch mit 25 Euro pro Monat noch schreiben.

Ein Prüfbericht des Landes Niederösterreich habe die Gemeinde Ziersdorf jedenfalls aufgefordert, die Kosten für den Bustransport zur Hälfte durch Elternbeiträge einzubringen, erklärt Fischer. Ein weiteres Argument, warum jetzt Busgebühren verlangt werden: Eltern hatten sich beschwert, dass Kindergartenkinder teilweise 40 Minuten innerhalb der Gemeinde im Bus unterwegs waren. „Mit dem Busunternehmen Dr. Richard bin ich im Gespräch, damit wir die Busfahrzeiten verkürzen“, erklärt der Gemeindechef.

In den nächsten Wochen wird die Gemeinde eine Elternbefragung durchführen, wer seine Kinder mit dem Bus transportieren lässt. Fischer verteidigt die Gebührenerhöhung jedenfalls: „In den Gemeinden Ravelsbach, Maissau oder Heldenberg werden schon lange Busgebühren von den Eltern bezahlt. Die Kosten im Bezirk liegen zwischen 20 und 60 Euro. Die Gemeinde Ziersdorf bemüht sich in Zeiten wie diesen, die Erhöhungen möglichst gering zu halten.“

