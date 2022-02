Konzerthaus-Managerin mit dem Gespür für die richtige Mischung

Im Juni 2005 wurde das Konzerthaus Weinviertel eröffnet. Das Programm, das hier zu erleben ist, besteht aus Klassischer Musik, Kabarett, Theateraufführungen, Lesungen, Unterhaltungsmusik sowie einem anspruchsvollen Kinder- und Jugendprogramm. Zuständig für die Erstellung ist Andrea Topitz-Kronister. Sie trifft eine Vorauswahl. Aus dieser wählen die zuständigen Gemeinderäte aus dem Arbeitskreis „Konzerthaus Weinviertel“ die Künstler aus.

Das Programm für das jeweils kommende Jahr wird im November präsentiert. Doch wie findet man die passenden Künstler? „In erster Linie gibt es viele Zusendungen. Ich versuche dann, einen roten Faden reinzubringen. Daraufhin fixiere ich die Termine“, erklärt Topitz-Kronister.

Ohne Netzwerk hat man keine Chance

Zur Abstimmung der Genres und der passenden Künstler gibt es „ein riesengroßes Angebot an Leuten und es ist nicht einfach, weil sehr viele gute da sind“, schildert die Programm Managerin. Fixpunkte sind das Neujahrskonzert oder Lokalmatadore wie Werner Auer. „Ich will auch Jungen eine Chance bieten, mit bekannten Künstlern ergibt sich daraus die Mischung“, erläutert Topitz-Kronister.

Die Suche nach den Künstlern läuft das ganze Jahr. Mit vielen Theaterbesuchen. Während der Pandemie werden YouTube-Videos angeschaut und CDs angehört: „Es gibt aber auch viele Gespräche mit Künstlern und deren Management. Ohne Netzwerk hat man keine Chance“, weiß die erfahrene Managerin.

Festival mit irischen Top-Künstlern geplant

Sie möchte auch ein Festival etablieren. Eines fand bereits statt, heuer steht irisches Feeling im Fokus: „Diese Künstler findet man mit Partnern und Agenturen. Für heuer haben wir irische Top-Künstler, die international gefragt sind“, freut sich die Organisatorin.

Auf ihrer Wunschliste stehen einige klingende Namen. Doch manche sind so gut gebucht, „da müsste man schon Jahre vorher einen Termin finden“. Manchen sei das Haus mit einer Vollauslastung von 365 Plätzen zu klein. Wen würde sie nun also gerne in Ziersdorf begrüßen? Niavarani, Pizzera & Jaus, Hader, André Heller und Konstantin Wecker möchte die Managerin gerne nach Ziersdorf lotsen.

„Schön finde ich, wie viele Künstler uns seit 15 Jahren begleiten und treu bleiben“, sagt Topitz-Kronister und wünscht sich, „dass die Leute das Vertrauen haben, Indoor-Veranstaltungen zu besuchen – auch abseits des Mainstreams“.

