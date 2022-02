Auswanderer: Auf geht’s ins Abenteuer nach La Palma

Am 1. März wollen Claudia und Manuel Kamptner mit ihrem sechsjährigen Sohn Kiran die Fähre nach La Palma erwischen. Die NÖN traf die Auswanderer, während sie dabei waren, ihr Hab und Gut auszumisten und in Kisten zu verpacken.

Was hat die kleine Familie dazu veranlasst, alles hinter sich zu lassen und Ziersdorf gegen die kanarische Insel zu tauschen? „Als mit 1. November Antikörper nicht mehr gezählt haben, war für mich eine rote Linie überschritten“, konnte Manuel Kamptner diese Corona-Maßnahmen nicht mehr nachvollziehen. Danach ging er das erste Mal in seinem Leben auf eine Demo.

Die Entscheidung. Auf der Heimfahrt überkam ihn und seine Frau eine Traurigkeit. „Wir haben gewusst, es geht etwas zu Ende“, sagt Claudia Kamptner. Ihnen war klar: Egal, wie viele Menschen gegen die Maßnahmen demonstrieren werden, es werde nichts ändern. Die Konsequenz? „Nur wir können uns ändern.“ Und so war die Idee des Auswanderns geboren, eine Woche später kündigten die Ziersdorfer den Mietvertrag ihrer Wohnung. „Ich hab’ immer schon salopp gesagt, wenn eine Impfpflicht kommt, dann geh’ ich“, erinnert sich die Trainerin und Bewusstseinsspezialistin.

Sie war schon oft auf Demos, meistens gegen jene, mit denen sie plötzlich Seite an Seite durch Wien zog. Wie fühlt sich das an? „Komplett skurril“, denkt sie an die Kundgebung mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Aber: „In dem Moment bist du einfach Mensch und trittst für die Grundrechte ein.“ Wie es den Kamptners damit geht, wenn die Demonstranten als Nazis und Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden? „Es ist ein verzerrtes Bild, das hier transportiert wird“, spricht Manuel von einer berührenden und vor allem friedlichen Stimmung.

Die Verkündung. „Meine Eltern waren nicht so begeistert von unseren Plänen“, erinnert sich Manuel, der einen Online-Autohandel betreibt. „Meine beiden erwachsenen Söhne verstehen es“, sagt seine Frau. Die beiden leben zwar in Wien, sie zurückzulassen fällt ihr schwer. Aber: „Es ist ja nicht so, dass wir nie wieder kommen“, sind Heimatbesuche geplant.

Die Mehrheit reagierte positiv auf die Auswanderungspläne. „Sie sagen, dass sie den Mut auch gerne hätten, sich aber nicht trauen“, fasst Claudia zusammen. Während der Bauch bereits wusste, dass es die richtige Entscheidung sein wird, die Komfortzone in Ziersdorf zu verlassen und Neues zu erleben, „hat der Verstand noch rebelliert“. „Es hat sich zunächst angefühlt, als wären wir auf der Flucht“, beschreibt Manuel. Doch bald war auch dem Verstand klar: „Wir müssen ja nicht weg, wir wollen ja.“

Für das Ehepaar war wichtig, dass ihr Sohn in seinem neuen Zuhause Anschluss an deutschsprachige Kinder haben wird. Das ist in La Palma der Fall. „Eine Freundin ist seit Beginn der Pandemie dort, sie hat eine Lerngruppe ins Leben gerufen und hat dort noch Platz für Kiran“, spricht die Trainerin von einer Tür, die sich öffnete.

Das Vertrauen. „Wir sind beide seit Jahren selbstständig. Corona hat uns gezeigt, dass alles geht – oder auch nicht“, haben die Kamptners keine Angst vor beruflichen Veränderungen. Manuel verkauft seine Autos online, nur die Übergabe müsse physisch stattfinden. Darum hat er vor, alle vier bis sechs Wochen nach Österreich zu kommen.

In La Palma gibt es derzeit noch Corona-Maßnahmen, aber: „Die Menschen haben eine andere Einstellung und gehen mit Andersdenkenden freundlicher um. Es ist mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander“, sagt Claudia.

Das Abenteuer. Die dreiköpfige Familie wird mit dem Auto in ihre neue Heimat reisen, was hineinpasst, wird mitübersiedelt. „Es tut gut, die Dinge zu reduzieren“, fühlen sich beide erleichtert. „Ich freu’ mich auf die Wärme und die Meerluft, die freundlichen Menschen, die wunderschöne Natur ... und das Abenteuer“, ist Claudia überzeugt, auf der Insel endlich wieder lebendig sein zu können. Und wenn es den Kamptners dort doch nicht gefällt? „Dann fahren wir weiter.“

Für die Ziersdorfer ist das Auswandern der richtige Weg. „Das heißt aber nicht, dass es für andere ebenfalls richtig wäre“, wollen die beiden Inspiration sein, aber kein allgemeingültiges Konzept vorgeben.

Das Loslassen. Dass es mit Kind schwieriger ist, einen solchen Schritt zu wagen, stimme nicht. „Für ein Kind ist es am wichtigsten, dass es den Eltern gut geht“, ist Manuel überzeugt. Und: „Ja, Kinder brauchen Strukturen, aber keine Scheuklappen“, will er Kiran vorleben, dass es sich gut anfühlt, aus dem Gewohnten hinauszukommen.

Und wie geht’s dem sechsjährigen Kiran damit, sein Heimatland zu verlassen? Er verkaufte bereits fleißig Spielsachen, ist aber sicher: „Die Oma und den Opa und die Urli werd’ ich sehr vermissen.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden