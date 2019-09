Daniel Seper ist seit Juni 2019 das neue Gesicht der Pfarrcaritas Ziersdorf. Der 33-Jährige wuchs in St. Paul im Lavanttal auf. Nach der Matura zog es ihn nach Wien, um Theologie zu studieren. Seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn in Ziersdorf.

Daniel Seper ist ein Mann der Taten und wirbt gleich für sein erstes Projekt, die „Le+O“-Sammlung zum Erntedankfest. „Am Samstag, 5. Oktober, stehen wir Mitarbeiter der Pfarrcaritas vor Billa und Penny in Ziersdorf und sammeln haltbare Lebensmittel für die Sozialmärkte“, schildert der gebürtige Kärntner. Die Menschen können Salz, Konserven, Öl, Zucker, Reis und Kaffee kaufen und dann bei den freiwilligen Helfern der Pfarrcaritas vor den Supermärkten abgeben.

Der Rewe-Konzern, zu dem Billa und Penny gehören, holt die Sachen ab und bringt sie in die Sozialmärkte von Wien und Niederösterreich. Die Abkürzung „Le+O“ steht für Leben und Orientierung.

Die 15 Mitglieder der Pfarrcaritas engagieren sich nicht nur für Sachspenden, sondern sie stehen auch jeden zweiten Samstag dem Verkaufspersonal vom Hofladen der Caritas in Ziersdorf mit Rat und Tat zur Seite. Das geschieht alles ehrenamtlich, versteht sich.

„Was die Caritas weltweit macht, das machen wir im Kleinen“, erklärt Seper. „In Ziersdorf funktioniert die Pfarrcaritas sehr gut, das ist auch dem ehemaligen Leiter Franz Böck zu verdanken“, ist er überzeugt. Die Aufgabe der Pfarrcaritas Ziersdorf sei, dass man auf die Menschen zugeht, die Hilfe brauchen. Ereilt eine Familie ein Schicksalsschlag, so ist es leichter, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten.

„Scham ist bei Einheimischen groß“

„Schwierig ist für Menschen, dass sie sagen, sie brauchen Hilfe, und wenn es um Geld geht, dann ist es noch schwieriger“, weiß Seper. In einem Dorf wie Ziersdorf sei die Scham bei den Einheimischen sehr groß, um finanzielle Hilfe zu bitten.

Auf die Frage der NÖN, warum der Universitätsassistent und Wissenschaftler der katholischen Theologie an der Uni Wien seine Freizeit der Caritas widmet, meint er: „Das Christentum darf nicht an der Kirchentür aufhören.“ Der regelmäßige Kirchenbesuch ist für Seper zu wenig, er möchte im restlichen Leben auch als praktizierender Christ auftreten.

Seine Frau, eine gebürtige Hornerin, arbeitet im sozialen Bereich. Sie ist verantwortlich für das Projekt „Hilde-Umdasch“-Haus in Amstetten. In diesem Haus wohnen zehn schwerstkranke Kinder. Aktuell ist sie in Karenz.

Die Reihenhäuser in Ziersdorf haben die Sepers ins Schmidatal gebracht. Und wie geht es einem Kärntner im eher flachen Weinland? „Am Anfang ist es mir schon sehr flach vorgekommen, aber es gibt ja auch Hügel hier. Das Tullnerfeld wäre mir zu flach“, meint Seper mit einem Augenzwinkern.

Und wie würde sich der promovierte Theologe selbst beschreiben? „Ich bin sehr gewissenhaft, eher zurückhaltend, ich stehe nicht gern im Vordergrund, bin ein Denker und ein glücklicher Papa“, schmunzelt Daniel Seper.