Am vergangenen Mittwoch war es offiziell, Christoph Müllner, Ziersdorfs ÖVP-Vizebürgermeister, tritt von dieser Funktion zurück und wird ganz aus dem Gemeinderat ausscheiden. „Er hat lange überlegt und mir nun seine Entscheidung mitgeteilt“, erzählt ÖVP-Bürgermeister Hermann Fischer. Beide sind seit 2019 in ihren Ämtern. Zur Neuwahl wird es am 28. Juni im Rahmen einer Gemeinderatssitzung kommen. Als Nachfolger wird Stefan Schröter gehandelt. „Die Entscheidung liegt aber beim Gemeinderat“, betont dieser.

Zu den zahlreichen Aufgabengebieten des Vizebürgermeisters gehörten unter anderem die Obmannschaft des Wirtschaftsparks Schmidatal-Manhartsberg, die Volksschulgemeinde, das Sport- und Verkehrswesen sowie die Digitalisierung.

„Dabei finden neben den zahlreichen Abendterminen sehr viele Besprechungen auch tagsüber statt. Zukünftig wird es zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung noch mehr Zeit benötigen. Es liegt mir am Herzen, für Ziersdorf das Beste herauszuholen. Mein Tag hat aber auch nur 24 Stunden und jetzt wird es wirklich knapp“, erklärt Müllner seine Beweggründe.

Gemeinde mit vielen guten Persönlichkeiten

Die Entscheidung falle ihm nicht leicht, aber: „Ich habe sehr rational überlegt.“ Mit ihm wird auch seine Partnerin Melanie Hochreiter den Gemeinderat verlassen.

Dankbar ist er dem ehemaligen Bürgermeister Johann Gartner und dessen Nachfolger Hermann Fischer: „Beide haben mich immer sehr gefordert und gefördert.“ Als Obmann des Wirtschaftsparks habe er sich bei den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden gut aufgehoben gefühlt und den WIP weiterentwickelt. „Die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Gemeinderat – über die Parteigrenzen hinaus – war ebenfalls sehr gut“, unterstreicht Müllner. Und: „Wir haben viele gute Persönlichkeiten für die Zukunft unserer Gemeinde.“