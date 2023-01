„Besser aufrecht in den Landtag als wie ein angeschossener Fasan“

Werbung

Ein Friedenslicht brachte Daniela Hagenbüchl-Schabl zum Neujahrsempfang ins Konzerthaus Weinviertel nach Ziersdorf mit, „als Zeichen für das gelebte Miteinander in Niederösterreich“. Die Hohenwarther Winzerin moderierte die Veranstaltung in ihrer Funktion als Teilbezirksobfrau. Als ersten Redner begrüßte sie Landtagsabgeordneten Richard Hogl, der das volle Haus nutzte, um auf den bevorstehenden Wahlkampf einzustimmen.

Seine Botschaft: „Fürchtet euch nicht!“ Es war zu hören, dass Hogl sein ganzes Herz in diese Ansprache legte, in der er auf das vergangene Jahr und die vielen Projekte, die im Bezirk umgesetzt worden sind, zurückblickte. Das geplante „Kinderösterreich“ sei ein Meilenstein. Damit reagiere das Land NÖ auf die Lebenssituation der Menschen.

Hogl gibt sich kämpferisch: "Wir sind die Basis, wir sind blau-gelb!"

Die politischen Mitbewerber würden die ÖVP und ihre Funktionäre schlechtreden wollen. Das will sich Hogl nicht gefallen lassen: „Wir sind die Basis, wir sind blau-gelb!“ Klar sei, dass eine „starke Hand vorne stehen muss“, damit die Mittel auch weiterhin gerecht und nicht nach Befindlichkeiten verteilt würden. Und diese Hand gehöre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Der Landtagsabgeordnete erinnerte in seiner emotionalen Rede an die Situation des Jahres 1979. Da hätte niemand „nicht einmal einen zerrissenen Gummistiefel“ darauf verwettet, dass die ÖVP die Mehrheit halte. Aus der Wahl ging die Partei gestärkt wie nie mit 32 Mandaten hervor. „Fürchtet euch nicht!“, mahnte der Spitzenkandidat erneut, die Angriffe der Mitbewerber nicht an sich heranzulassen. Hogl, der zum dritten Mal als Spitzenkandidat in eine Landtagswahl geht, bat um eine Vorzugsstimme für sich. Warum? „Es ist besser, aufrecht in den Landtag zu gehen, als wie ein angeschossener Fasan.“

Landeshauptfrau lobte Hogls Charme, Kompetenz und großartigen Witz

Die Gruppe „Taktlos“ lockerte die Stimmung mit einigen Songs auf, einen davon widmeten sie der Landeshauptfrau, bevor sich die Landtagskandidaten vorstellten.

Hogls Kompetenz, seinen Charme und seinen großartigen Witz lobte die Landeshauptfrau in ihrer Ansprache beim Neujahrsempfang. Der Immendorfer sei einer, dem kein Brett zu hart ist, um es zu bohren. „Man spürt, er liebt Politik. Er spricht Themen an, wie sie sind, polemisiert nicht, sucht und findet Lösungen.“ Mikl-Leitner dankte auch den Kandidaten, die sich beim Neujahrsempfang kurz auf der großen Bühne vorstellten, dass „ihr Ja zu dieser großen Verantwortung sagt“.

Kein anpatzen und kein vernadern, "es braucht Anpacker!"

Die Funktionäre seien die erste Ansprechstelle der Bürger und jene Motoren, die „Niederösterreich ein Stück lebens- und liebenswerter machen“. Die Landeshauptfrau mahnte, dass im Wahlkampf kein Porzellan zerschlagen werden solle, „es gibt auch einen Tag nach der Wahl“. Sie wolle vom Anpatzen und Vernadern der anderen absehen, es gehe um den Wettbewerb der besten Ideen. „Es braucht keine Anpatzer, sondern Anpacker!“, schwor sie „ihre ÖVP-Familie“ darauf ein, dies im Wahlkampf zu zeigen, damit die ÖVP in den kommenden fünf Jahren die gestaltende Kraft sein kann. Sie schloss mit einem Zitat von Richard Hogl: „Fürchtet euch nicht!“

Danach mischte sich Mikl-Leitner im gemütlichen Teil unter die vielen Gäste, unter denen auch ihr Vorgänger Erwin Pröll war. Die Winzer des Teilbezirks schenkten im Konzertsaal aus, der, wie Hausherr Hermann Fischer berichtete, durch die Landesausstellung 2005 revitalisiert worden war. Die Bürgermeister des Bezirks und Funktionäre nutzten den Abend, um mit den Kandidaten zur Landtagswahl bei einem Achterl zu plaudern.

