Einen Holzschrank bei WM getischlert

„Es war echt interessant, weil man gesehen hat, wie die Leute aus anderen Ländern arbeiten. Zum Beispiel aus Korea, China, Kanada und überhaupt der ganzen Welt“, schildert Udo Gnadenberger im NÖN-Gespräch.

Wie berichtet trat der 21-Jährige aus Radlbrunn bei der Weltmeisterschaft für junge Fachkräfte in Basel an. In seiner Kategorie „Möbeltischlerei“ traten insgesamt 20 Kandidaten an. Gnadenberger, der für die Ziersdorfer Tischlerei Grünzweig arbeitet, ist 11. bei den WorldSkills in Basel geworden. Die NÖN fragte nach, wie es ihm bei der WM erging.

NÖN: Was musstest du bei der WM tischlern?

Udo Gnadenberger: Wir haben ein Kastl gemacht – auf einem Holzgestell, mit einer Klappe und einer handgezinkten Lade. Die Holzverbindungen sind schon vor dem Verleimen von den Prüfern angeschaut worden.

Du hast den 11. Platz belegt. Bis zum 10. Platz gab es den Preis „Medaillions of Excellence“. Was sagt dieser aus?

Gnadenberger: Ja, ich habe um ein paar Punkte den Preis „Medaillions of Excellence“ versäumt. Der sagt aus, dass man besser als der Durchschnitt ist.

Wer hat dich zu den Weltmeisterschaften begleitet?

Gnadenberger: Meine Mutter, meine Brüder und mein Chef Andreas Grünzweig waren mit mir in Basel.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.