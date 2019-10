Anton Ehrentraut hat sein Leben der Bildung gewidmet: 45 Jahre lang war er Lehrer in Ziersdorf, jetzt ist er Bildungsgemeinderat. Sehr früh hat er interaktive Medien in seinem Englischunterricht verwendet. Als 2002 die Generalsanierung der Mittelschule anstand, wurde dank Ehrentraut alles so gestaltet, „dass wir die Ersten waren, die den Schwerpunkt Medien hatten“. Vor allen anderen gab es Smartboards an der Ziersdorfer Mittelschule.

Als Bildungsinstitutionen von der Leader-Region gefördert wurden, machte sich Ehrentraut, der sich in seiner Pension der Erwachsenenbildung widmet, auf die Suche nach einem geeigneten Standort in Ziersdorf. Da gleichzeitig die Sanierung des Rathauses geplant wurde, wurde er gebeten, den Sitzungssaal technisch auszustatten. Für ihn war klar: „Der Sitzungssaal soll ein Bildungsraum werden.“

Idee: Bücherschränke und Lesetreffs

Und so bekam der Raum eine flexible Trennwand. Neben dem Beamer gibt es einen großen Flatscreen, der als Activeboard die Nutzer begeistert.

„Es geht bei der Bildung um Inhalte und darum, was die Leute wollen“, weiß der Bildungsgemeinderat. Darum gestaltete er Fragebogen, um herauszufinden, welches Angebot die Bürger der Gemeinde wollen.

Eine Idee, die Ehrentraut derzeit beschäftigt, ist, Bücherschränke in der Gemeinde aufzustellen. Danach sollen Lesetreffs initiiert werden. Hier können die Bürger ein Buch besprechen und so in ein kommunikatives Miteinander treten. Was ebenfalls sehr gefragt ist: der Umgang mit digitalen Medien für Senioren.

Ziersdorf ist in Sachen Bildung gut aufgestellt

„Ich find’s toll, dass die Bildungsräume von Leader gefördert werden“, sagt Ehrentraut. Bei allen hochmodernen technischen Mitteln, die der Ziersdorfer Bildungsraum zu bieten hat, weiß er: „Wenn es ein tolles Thema ist, dann horcht man einfach zu und braucht nicht so viel Technik.“ Dabei denkt er auch an die Pfarre, die viele Kurse und Trainings anbietet. Generell sei Ziersdorf in Sachen (Weiter-)Bildung mit dem Konzerthaus Weinviertel, der Mittelschule und dem KUK „sehr gut aufgestellt“, meint der Bildungsgemeinderat.