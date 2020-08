Der Obmann des Dorferneuerungsvereins Ziersdorf, Rainer Bazala, lud am vergangenen Donnerstagabend zur Enthüllung des „Cigeis anno 1110“-Gedenksteins in der Horner Straße neben dem Heurigen Greilinger ein. Ehrenobmann Karl Mann hatte die Idee, den ursprünglichen Namen von Ziersdorf, nämlich „Cigeis“, in Form einer Statue darzustellen.

„Cigeis“ leitet sich von „Ziege“ ab. „Vor einem Jahr ist mir diese Idee eingefallen. Die Bilder der Gams von Kitzbühel schwebten mir, allerdings mit einer Ziege am Sockel, vor“, erzählte Karl Mann. Der Ortsname „Cigeis“ ist in einer Urkunde von Bischof Ulrich I. von Passau vom 28. September 1110 erstmals erwähnt, die bei einem Besuch in Ravelsbach ausgestellt wurde.

Die Ziege wendet den Kopf nach hinten und schaut in den Ursprungsort von Ziersdorf hinein, der sich um die heutige Hollabrunner Straße entwickelte, wie Mann erläuterte. Der Sockel der Statue ist aus Marmorstein aus dem Sölktal, 16 Kilometer von Schladming entfernt. Die Ziege ist eine Stahlkonstruktion mit Kupferbeschlägen.

Der Platz in der Horner Straße neben dem Gemeindekeller mit Parkbank lautet auf den Arbeitstitel „Ziersdorfer Platzl mit oder ohne WLAN verriet Obmann Bazala. Sein Team rund um Obmann-Stellvertreter Werner Koppensteiner bewirtete nach der Enthüllung der Statue die Ehrengäste mit Weinen und Schmankerln von den Winzern Greilinger und Zimmermann. Ein junges Bläserensemble der Gemeinde spielte die „Ziersdorfer Festfanfare 1110“. Bezirkskapellmeister Johann Pausackerl hatte das Stück extra für den Gedenkstein komponiert.

Die nächsten Projekte des Dorferneuerungsvereins werden die Renovierung des Gemeindekellers in der Horner Straße und die Wiederbelebung des Hauptplatzes sein.

