Als Josef Mann am 11. August 1920 geboren wurde, grassierte weltweit die Spanische Grippe, die bis zu 50 Millionen Menschen das Leben kostete. Jetzt, kurz vor seinem 100. Geburtstag, hält das Coronavirus die Welt in Atem. 24-Stunden-Betreuerin Maria Nikes steht dem bald 100-jährigen Ziersdorfer mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit zur Seite.

Die 61-Jährige kommt aus einem rumänischen Dorf an der Grenze zu Serbien und ist bereits seit Ende Februar wieder in Österreich. Herrn Mann betreut sie seit zehn Jahren. Sie sind ein eingespieltes Team.

„Ich habe schon viele Seuchen und Krankheiten erlebt, aber so eine wie das Coronavirus nicht.“ Josef Mann

Josef Mann hatte zuletzt mit einer hartnäckigen Verkühlung zu kämpfen. „So einen argen Husten hatte ich noch nie“, war ihm angesichts der Corona-Pandemie mulmig zumute. Mittlerweile macht ihm jedoch sein linkes Bein mehr zu schaffen. Auf seine tägliche Runde durch Ziersdorf muss er derzeit verzichten. Das schmerzt auch seelisch.

„Ich habe schon viele Seuchen und Krankheiten erlebt, aber so eine wie das Coronavirus nicht. Das ist sehr hinterlistig“, sagt der 99-Jährige und erzählt vom Flecktyphus im Zweiten Weltkrieg, „die allerärgste Krankheit im Krieg in Russland“. Bei Holzarbeiten im Wald mit russischen Gefangenen erwischte es ihn. „Ich muss mich durch G’wandläuse angesteckt haben.“ Das war im August 1943. Der junge Ziersdorfer hatte über drei Wochen 41 Grad Fieber und lag in einem Lazarett in Brjansk.

Als die Russen dort durchbrachen, brach Mann am Weg zum Bahnhof zusammen. Kameraden trugen ihn zum Zug. Nach fünf Tagen kam er in einem Lazarett in der russischen Stadt Brest-Litowsk an. „Ich bekam jede Nacht vier Spritzen, weil es kein Penicillin gab. Ich überlebte nur, weil ich jung war“, ist Mann sicher. Die Hälfte der Erkrankten starb an der Krankheit.

"Niemand ist so viel gegangen ist wie ich“

Zurück in die Gegenwart: Sein langes Leben verdankt der Zierdorfer auch seiner Passion zum Gehen. „Ich glaube, dass in Ziersdorf niemand so viel gegangen ist wie ich“, sagt der rüstige Methusalem, der im Jahr 1937 seinen Dienst bei der Post antrat. Fahrräder für die Zustellung gab es nicht. Die Route von Ziersdorf über Dippersdorf, Rohrbach, Kiblitz, Fahndorf und Hollenstein ging er zu Fuß.

„Zwischen Rohrbach und Kiblitz waren im Winter nur ein Schneeräumer, ich und ein paar Krähen im Schnee zu sehen“, erzählt Mann. Und alleine im Krieg sei er etwa 30.000 Kilometer marschiert.

Doch nicht immer lebte er gesund. Nach dem Unfalltod seines Sohnes im Frühjahr 1970 – ein Auto stieß den 17-jährigen Mopedfahrer in Ziersdorf nieder – wurde er zum schweren Raucher. Aber er kam wieder von den Zigaretten los.

Briefe in Kriegstagebuch verewigt

Heute hat er noch vier Cousinen, die in Sitzendorf und Großnondorf leben. Seine Frau starb 2012. „Wenn ich einmal sterbe, werden die Leute sagen, der Mann war ein Narr. Er hat 500 Seiten Kriegstagebuch geschrieben und dann noch privat Tagebuch geführt“, plaudert der Ziersdorfer weiter. „Im Krieg schrieb ich jeden Tag Stichwörter auf Postkarten und schickte sie heim.“

Von 1947 bis 1949 schrieb er die Briefe in seinem Kriegstagebuch zusammen, das 2013 in gebundener Form erschien und sogar von Historiker- und Journalistenlegende Hugo Portisch gelesen wurde.

Für Mann ist klar: Die 250 Schritte für den täglichen Kaffeehausbesuch will er bald wieder bewältigen können. Mit seiner Pflegerin fährt er deshalb zum Arzt. Maria Nikes packt die Sachen für den Rettungstransport ein. Bis Ende Mai bleibt sie in Ziersdorf – bis ihre rumänische Kollegin Paula als Ablöse kommt.