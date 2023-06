Was Mozart und Beethoven mit einer „Vogelsafari“ zu tun haben

Wer braucht eine Safari zu den Wildtieren nach Afrika, wenn man doch eine Vogelsafari auf den Köhlberg unternehmen kann? Das setzten Markus Pröglhöf von der Energiemodellregion Schmidatal, Naturexperte Wolfgang Pegler sowie 35 Vogelinteressierte in die Tat um. Gleich am Ausgangspunkt der Wanderung bei der Parthkapelle erörtere Pegler die Frage „Was macht Vögel so einzigartig?"

„Sie haben leichte Knochen, damit sie besser fliegen können“, war die perfekte Antwort einer Teilnehmerin. Die Knochen der Vögel sind innen hohl. Hohl sind sie Tiere aber keinesfalls in ihrer Denkleistung. AIs ein Star über einen Weingarten flog, erzählte Pegler eine passende Anekdote: „In England musste ein Fußballspiel abgebrochen werden, weil ein Star den Schiedsrichterpfiff so perfekt nachahmte."

Mozarts Star und Beethovens Goldammer

Sind die Stare bei den Winzern eher eine Plage, hielt sich Musik-Genie Mozart einen Star als Haustier. Denn Stare sind gesellig. Böse Zungen behaupteten, Mozart habe sich um das Begräbnis seines Vogels mehr gekümmert als um das seines Vaters. Die humorvolle Ankedote unterbrach der Gesang der Goldammer. Und schon wieder kam ein Komponist ins Spiel.

„Der Gesang der Goldammer ist gleich wie der Beginn der fünften Symphonie von Beethoven", klärte Pegler auf. Die Stimme des kleinen Vogels mit dem goldfarbenen Kopf könne man mit dem Spruch " wie-wie-wie hab ich die lieb" nachvollziehen. Naturfotograf Josef Stefan ließ auf seinem Handy mithilfe der App "BirdNET" den Gesang der Goldammer nochmals erklingen. Dann wurde Stefan selbst zum Star der Runde über den Köhlberg. Denn er führte die Gruppe zu einem Platz, wo man die Bienenfresser mit dem Fernglas beobachten konnte.

Zuerst war keiner der Vögel zu sehen . Doch plötzlich setzten sich zwei Bienenfresser auf die Steher eines Weingartens vor einer Lösswand. Die Aufregung war groß und die paar Ferngucker waren im Dauereinsatz. Die Sichtung eines Neuntöters gleich im Nachbarweingarten steigerte das Erlebnis. Der Vogel mit dem grauen Kopf und einer maskenartigen schwarzen Zeichnung im Gesicht tötet Mäuse und große Insekten und spießt sie auf Dornen und Ästchen zur Vorratsspeicherung auf. Jetzt konnten die Safari-Teilnehmer mit dem Fernglas zwischen dem Neuntöter und dem Bienenfresser hin und her schwenken.

Lösswände als Brutstätten der Bienenfresser

Die Bienenfresser brauchen die Lösswände - hier bauen sie sich bis zu eineinhalb Meter lange Bruthöhlen hinein. „Die Bienenfresser sind die Profiteure des Klimawandels“, erklärte Pegler, „und die Heidelerche und der Wiedehopf profitieren von der zunehmenden Begrünung der Weingärten." Mit diesen positiven Naturerlebnissen ging es den Köhlberg hinunter, wo man den Ruf einer Nachtigall, obwohl es schon Mittag war, hörte. Den Weg der Wanderer, unter ihnen auch Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus und Leader-Geschäftsführerin Renate Mihle, kreuzte noch eine Blindschleiche - wie es sich für eine Safari gehörte.

Übrigens: Wer einen Vorschlag für eine spezielle Themenwanderung hat, kann diesen gerne unter www.kem-schmidatal.at bekanntgeben.