Im ehemaligen Blumengeschäft von Ziersdorf sind die Auslagen mit einzigartigem Matadorspielzeug dekoriert. Die NÖN fragte Besitzer Karl Weber, was es damit auf sich hat.

„Ich habe die Faszination für die Matador-Baukästen als Kind entdeckt. Beim Spielen mit meinen drei Söhnen flammte die Leidenschaft wieder auf“, erzählt Weber. Der agile 79-jährige „Matador-Fan“ zeigt auf die 350 Modelle, die die Verkaufsfläche des alten Geschäfts einnehmen.

Weber kaufte mit seiner bereits verstorbenen Frau 1970 das Haus in Ziersdorf. „Momentan bin ich nur beim Sammeln,“ stellt er fest und zeigt auf sein Lieblingsstück, einen Kran mit dem Namen „Clyderport“. „Den Kran habe ich in einem Freilichtmuseum in Glasgow gesehen und ich habe ihn monatelang ohne Vorlage gebaut,“ berichtet er stolz.

„Glückliche Kindheit“: Karl Weber, erklärt die Vorzüge vom pädagogisch, wertvollen Spielzeug. | Sylvia Stark

Der Wiener Johann Korbuly erfand den Matador-Baukasten 1899 und ging damit 1903 in Produktion. Korbuly hatte drei Buben, die sich beim Spielen mit Holzbausteinen gegenseitig immer die Bauwerke zerstörten. So bohrte der Erfinder Löcher in die Bausteine und verband sie mit Stäben; somit waren die Bauwerke standfest.

Trotz vieler Nachahmer gibt es Matador noch immer. Heute wird das Holzspielzeug in Waidhofen an der Thaya hergestellt. „Gutes Spielzeug ist wie gute Musik, beides ist nicht umzubringen,“ schmunzelt Matador-Liebhaber Weber.

Freudig zeigt er einen russischen Matador-Baukasten, den er in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ersteigerte. Leider zogen die zwei Weltkriege auch in die Kinderzimmer ein. Was ausschaut, wie eine Sammlung von ausgefallenen Blockflöten, stellt sich als Kanonen mit integrierten Granaten heraus.

Auf die Frage, ob er die Stücke auch zum Verkauf anbiete, antwortete der leidenschaftliche Sammler wie aus der Pistole geschossen: „Solange ich lebe, sicher nicht!“