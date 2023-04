Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg „gibt es wirklich“

„Es ist mir wichtig, dass unsere Kinder und Enkelkinder alles als einen gemeinsamen Raum betrachten“, sprach Jan Zámečník, stellvertretender Hauptmann der Region Südmähren und Vorsitzender der Euroregion Pomoraví, seine Zukunftsvision an. Aus dem Dreiländereck Weinviertel, Südmähren und Westslowakei soll eine gemeinsame Region werden, „wo Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden wirklich existiert“.

Diesem Ziel hat sich auch der Regionalverband Europaregion Weinviertel verschrieben. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit besteht bereits seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. „Die Deklaration ist ein schönes Zeichen der Erneuerung unserer Zusammenarbeit“, erklärt René Lobner, Obmann des Regionalverbands Weinviertel, den Grund der Zusammenkunft im Zistersdorfer Euregio-Center am Dienstagvormittag.

Er, Zámečník und der Europasprecher des Weinviertler Regionalverbands, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich, unterzeichneten eine Deklaration über die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Regionen Südmähren, Euregio Pomoraví und Niederösterreich, dem Regionalverband Euregio Weinviertel.

„Der Eiserne Vorhang war in meiner Kindheit gelebte Realität. Heute ist es selbstverständlich, die Grenzen zu überschreiten. Das war in meiner Kindheit und in meiner frühen Jugend undenkbar“, stimmte Bürgermeister Helmut Doschek die Gäste bei seiner Begrüßung auf das Thema ein.

Durch Investition in gemeinsame Bildung wird Partnerschaft nachhaltig gelebt

Landtagsabgeordneter Lobner blickte auf 25 Jahre Zusammenarbeit zurück. „Wir haben viele Projekte in den vergangenen Jahren zuwege gebracht.“ Gewohnheiten und Traditionen der Nachbarn wurden kennengelernt, ebenso Kultur und Politik. „Nur bei der Sprachbarriere haben wir noch viel zu tun, das ist ein Vorhaben für die nächsten Generationen.“

Lobner zählte einige gelungene grenzüberschreitende Projekte auf. Etwa „connecting nature“. Hier haben Tschechien und Österreich zusammengearbeitet und 1,5 Millionen Euro investiert. In die Bildungskooperation der beiden Länder seien bisher 3,8 Millionen Euro geflossen. „Das ist die Zukunft. Jeder Cent hilft uns, diese Partnerschaft nachhaltig zu leben“, ist er überzeugt.

Da waren die Österreicher die Ersten, die geholfen haben. Und die Menschen haben gesehen: Die Zusammenarbeit gibt es wirklich.“ Jan Zámečník, stellvertretender Hauptmann der Region Südmähren

Lobner führte auch das gemeinsame Feuerwehr- und Rettungswesen als gutes Beispiel an. Hier stimmte Zámečník zu und erinnert sich noch gut an den 24. Juni 2021, als ein verheerender Tornado über die Region zog: „Da waren die Österreicher die Ersten, die geholfen haben. Und die Menschen haben gesehen: Die Zusammenarbeit gibt es wirklich.“

Andreas Minnich sprach von einem historischen Tag. Heute könne man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es den Eisernen Vorhang einmal gegeben habe. Der Abgeordnete spricht die internationalen Radwege an, die die Regionen wie selbstverständlich verbinden. „Sie zeigen, das Miteinander wird gelebt.“ Die neue Deklaration sei auch ein Bekenntnis, die Lebensqualität in den Regionen zu steigern und die regionale Entwicklung zu verbessern.

Gemeinsame soziale Projekte, Bildungsangebote und Umweltschutz

„Es ist wichtig, dass wir auf die Jugend und auf die Vereine schauen“, will Minnich soziale Projekte forcieren, die gemeinsamen Bildungsangebote verbessern, ebenso wie den gemeinsamen Umweltschutz – um das grenzüberschreitende Wurzeln sichtbar zu machen, schlägt der Europasprecher gemeinsame Baumpflanzungen vor.

Nachdem Lobner, Minnich und Zámečník die Deklaration unterzeichnet hatten, klang die Veranstaltung bei grenzüberschreitenden Gesprächen aus. Umrahmt wurde die Feierstunde von Streichern der Musikschule Zistersdorf.

