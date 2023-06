Äbtissin von Marienfeld feierte den 75. Geburtstag

Pauer besuchte in Wien das Lycée Français de Vienne und studierte anschließend von 1966 bis 1972 Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien. Von 1973 bis 1987 arbeitete sie im Amt der NÖ Landesregierung im Bereich der Raumordnung, ehe sie im November 1978 unter dem Ordensnamen Hedwig ihr Noviziat in der Abtei Mariastern-Gwiggen in Vorarlberg begann - dem Mutterkloster von Marienfeld.

Ihr Ordensgelübde (zeitliche Profess) legte Schwester Hedwig am 26. Mai 1980 in Mariaster ab. Am 14. November 1982 wurde sie schließlich mit sieben weiteren Schwestern zur Klostergründung nach Marienfeld ausgesandt. Dort legte sie am 3. Juli 1983 die ewige Profess ab.

Ihrer landwirtschaftliche Ausbildung folgend arbeitete Pauer unter anderem in den klostereigenen Obst- und Gemüsegärten. Nach Erhebung des Priorates Marienfeld zur Abtei im März 2000 bekleidete sie zusätzlich das Amt der Ökonomin.

Das Konventkapitel von Marienfeld unter Anselm van der Linde, Abtpräses der Mehrerauer Kongregation, wählte Pauer am 21. Mai 2014 zur Äbtissin, nachdem Gründungsäbtissin Maria Benedikte Deninger altersbedingt ihren Rücktritt eingereicht hatte. Am 11. Juli 2014 spendete ihr Generalabt Mauro-Giuseppe Lepori in der Abteikirche von Marienfeld die Abtsbenediktion.

Zum 75. Geburtstag von Schwester Hedwig gratulierten unter vielen anderen auch Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky und Wullersdorfs Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer persönlich.