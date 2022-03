Courage gezeigt: Schüler retteten Frau (90) in frostiger Nacht

Stefan Stark (18) aus Rohrbach bekam am vergangenen Mittwochabend noch Besuch von seinem Klassenkollegen Jakob Gruber (19). Die beiden Fünftklässler der Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie in Hollabrunn lernten bis nach Mitternacht für einen Test, als die Nacht noch dramatisch werden sollte.

„Nachdem wir fertig waren, sind wir noch in unseren Garten gegangen“, erzählt Stefan Stark. Da hörten die Burschen, dass jemand „Hallo“ rief, schildert Jakob Gruber: „Da die Rufe eher leise waren, dachten wir uns nicht so viel dabei.“ Doch als die Teenager ein paar Minuten später noch immer Schreie hörten, gingen sie zur Straße und merkten, dass diese von der Nachbarin kamen.

„Wir wollten das Tor öffnen. Da es zugesperrt war, redeten wir der Nachbarin, die im Hof lag, durch den Briefkastenschlitz zu“, berichtet Stark. Doch weil die betagte Dame die Burschen nicht verstand, alarmierte seine Mutter die Rettung und Feuerwehr. FF-Kameraden verschafften sich mit einer Leiter Zutritt zum Nachbargrundstück, wo die alleinstehende Frau gestürzt war. Sie lag, nur mit dem Nachthemd bekleidet, im Hof neben einem Holzhaufen. Die 90-Jährige dürfte über ein Holzscheit gestürzt sein und wies Verletzungen am Kopf und Ellbogen auf. „Die Nacht auf Donnerstag war sehr kalt,“ weiß auch Rohrbachs FF-Chef Günter Graf, dass es Hilfe in höchster Not war.

Zum Glück kam der Freund zum Lernen …

„Meine Nachbarin ist sicher schon zwei Stunden verletzt im Hof gelegen,“ vermutet Stefan Stark. Die Ziersdorfer Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus nach Horn. Sie hatte Glück im Unglück, dass Schulfreund Jakob Gruber noch am späteren Abend vom Internat in Hollabrunn nach Rohrbach zum Lernen gefahren ist. Wenn die Burschen dann nicht noch in den Garten gegangen wären, hätten sie die Schreie der Nachbarin nie gehört.

„Wäre der Jakob nicht noch zu mir gekommen, hätte ich mich um 23 Uhr niedergelegt“ nickt Stark. „Gott sei Dank waren uns die Schreie nicht egal und so konnten wir die gestürzte Nachbarin vor dem Erfrieren retten“, atmet Gruber auf. Der Wollmersdorfer (Gemeinde Drosendorf) appelliert, dass es Menschen nicht gleichgültig sein sollte, was in ihrer Umgebung passiert.

Übrigens: Der Test ist für die zwei angehenden Maturanten auch gut ausgegangen.

