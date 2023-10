Zivilschutzverband gibt Tipps beim Hadreser Köllagossnmorkt

Interessierte Bürger können sich beim nächsten Köllagossnmorkt in Hadres über die Absicherung und das beste Vorgehen bei einem Blackout oder Naturkatastrophen aus erster Hand beraten lassen. An diesem 7. Oktober, dem österreichischen Zivilschutztag, ist Georg Jungmayer in seiner Funktion als Vizepräsident des Zivilschutzverbandes NÖ anwesend, um über alle Angebote und Hilfeleistungen des Verbandes persönlich Auskunft zu geben.

Darüber hinaus bieten am Markt natürlich wieder viele Aussteller ihre Waren an, von Brot, Gemüse, Fleisch, Bier, Edelschnäpsen und Honig bis zu pflanzengefärbter Wolle, Taschen, Schmuck oder besonderen Spezialitäten wie Aloe-Vera-Produkten. Der Wein kommt diesmal vom Weingut Kornherr.

Von 9 bis 11 Uhr gibt es das Köllagossn-Frühstück und im Anschluss den Mittagstisch vom Gasthaus Pulkautaler – Schweinsbackerln mit Pilzen und selbst gemachten Spätzle. Für Vegetarier gibt es Kürbis-Brokkoli mit Erdäpfeln und grünem Salat.