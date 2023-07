Zur Hollabrunner Augustwiesn ist Bahnkreuzung gesperrt

Im Juni hatte die Stadtgemeinde vom Baustellentermin erfahren. Doch beim Wunsch, den Termin der Sanierungsarbeiten zu verlegen, ließen sich die ÖBB auf keinen Kompromiss ein. Ein weitere Idee, die Vignettenpflicht auf der S 3 für die Dauer der Veranstaltung auszusetzen, ließ sich ebenfalls nicht durchsetzen. „Die ASFINAG hätte sich kooperativ gezeigt, musste nach Prüfung der Möglichkeiten aber leider feststellen, dass das aus rechtlichen Gründen nicht machbar ist“, berichtet die Stadtgemeinde.

Wer die Augustwiesn (10. bis 15. August) über die Umfahrung ansteuert, kann über die Abfahrt „Hollabrunn Mitte“ auf beide Seiten des Messegeländes zufahren. Allerdings eben mit Vignettenpflicht. Will man die Maut umgehen, empfiehlt es sich, von Norden kommend spätestens in Schöngrabern Richtung Aspersdorf abzubiegen und über den Mühlenring und die Gschmeidlerstraße zuzufahren.

Parkmöglichkeiten zur Augustwiesn gibt es neben der Sporthalle und beim Kindergarten in der Aumühlgasse. Außerdem wird der Rübenplatz geöffnet und Teile des Lidl-Parkplatzes dürfen verwendet werden.

Suttenbrunn von Bus-Verkehr abgeschnitten

Umgeleitet werden muss während der ÖBB-Baustelle auch der Linienbusverkehr über Aspersdorf und Schöngrabern. In diesem Zeitraum gibt es keine öffentliche Verkehrsanbindung für Suttenbrunn. Die Autobushaltestellen in der Znaimerstraße und in Suttenbrunn werden aufgelassen.

„Welche Auswirkungen die Sperre der Kreuzung auf den Fahrplan des Schienenersatzverkehrs hat, kann die ÖBB derzeit noch nicht beantworten“, so die Information der Stadtgemeinde Hollabrunn.