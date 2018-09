Hardegg ist bereit für Reha-Zentrum.

Die Stadtgemeinde ist um eine Liegenschaft reicher: Sie kaufte der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) um 52.000 Euro das frühere Zollhaus ab. Der Plan ist, auf dem 7.854 Quadratmeter großen Grundstück ein Rehabilitationszentrum in Hardegg aufzubauen. Bürgermeister Heribert Donnerbauer glaubt, dass das Ergebnis nach einer Prüfung des Landes positiv sein wird. Welche Gründe außerdem für die Errichtung eines Reha-Zentrums inmitten des Nationalparks sprechen, lest ihr in der aktuellen Print-Ausgabe der NÖN.