Hartner gibt Greißlerei in Retzbach auf

Die anstehende Schließung des Nahversorgers war Diskussionspunkt und Dringlichkeitsantrag im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Als ausschlaggebend wurde von Unternehmer Bernd Hartner der akute Mitarbeitermangel angeführt. Die Beendigung ist mit Ende März angekündigt. Nora Zaiser, eine ansässige Unterretzbacherin, bekundete Interesse am Lokal.

Das Lebensmittelgeschäft soll in etwas verkleinerter Form, aber zusätzlich mit Imbiss und Kaffeeecke belebt werden. Dazu sind seitens der Gemeinde einige Umbauarbeiten notwendig und ein barrierefreier Zugang vorgesehen. Seitens der Bäckerei Hartner wurde zugesagt, dass in den nächsten Wochen bis zur Wiedereröffnung ein eingeschränkter Verkauf mit frischem Gebäck und Grundnahrungsmittel eingerichtet wird.

„Wir haben das Geschäft mit viel Liebe und Leidenschaft geführt. Ich kann es jetzt mit ruhigem Gewissen in neue Hände geben“, sagt Hartner nach eineinhalb Geschäftsjahren in Unterretzbach. „Die Filiale funktioniert super, wenn du vor Ort jemanden hast, der sie wie seine eigene betrachtet“, erklärt er im NÖN-Gespräch.

Sein Personal sei „selig und glücklich“ gewesen, die Damen hätten sich sehr um die Kunden bemüht. Das zeige sich auch im Tagesgeschäft. Doch im Lager sei es nicht so gelaufen, wie Hartner sich das vorstellt. „Ich hab‘ derzeit schlicht nicht die Ressourcen, es so zu machen, wie ich es haben will.“ Der Nahversorger sei erfolgreich gelaufen, passe aber nicht ins Unternehmenskonzept.

Die sogenannte 9er-Kaffeerunde (v.l.): Gerhard Grünböck, Helmut Glaser, Manfred Zwieb, Leopold Hörmann, Johann Wurm, Ludwig Eder und Johann Holy. Foto: Wolfgang Hanousek, Wolfgang Hanousek

Mit Bürgermeister Nigl habe er vereinbart, den Nahversorger so lange zu führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Das ist nun der Fall, Hartner zieht sich mit Ende des Monats zurück. Danach wird umgebaut und mit Nora Zaiser wiedereröffnet. „Sie ist aus der Region, das ist sicher ein Vorteil“, ist Hartner überzeugt – und froh, dass die neue Nahversorgerin das Brot weiterhin von der Bäckerei Hartner beziehen will. „So kann ich das, was mir am meisten liegt, erhalten.“

Was passiert jetzt mit der 9er-Kaffeerunde?

Eine lieb gewordene Tradition ist von der Filialschließung der Bäckerei Hartner Ende März gefährdet. Etwa zehn Männer trafen sich täglich um Punkt 9 Uhr zum Kaffee, um Neuigkeiten vom Tag auszutauschen. „Alles wird besprochen, nur die Politik bleibt draußen“, schmunzelt Manfred Zwieb. Wie es weitergehen wird, wissen die Männer nicht. Aber schnell kommt man beim Nachdenken über die Zukunft der Runde und bei allerlei Vorschlägen auf die Idee: „Wir könnten es den Klimaklebern nachmachen und eine Tischkleberaktion starten.“ Hoffentlich kann eine friedliche Lösung gefunden werden!

