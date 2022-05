Eltern bangen um Aspersdorfer Kindergarten

Werbung

„Wir haben im April von den Kindern erfahren, dass der Kindergarten geschlossen werden soll. Erst dann gab es ein Gespräch mit Vertretern der Gemeinde“, meldet sich ein betroffener Vater aus Aspersdorf bei der NÖN.

Für das nächste Kindergartenjahr seien zu wenig Kinder angemeldet, darum steht eine Schließung im Raum. Dies bestätigt auch die Gemeinde, versichert aber, alles zu tun, um den Kindergarten offen zu halten. Derzeit seien neun Kinder für den Aspersdorfer Kindergarten angemeldet, fehlen noch zwei.

„In den letzten beiden Jahren war die Gruppe mit 20 Kindern aus Aspersdorf voll“, weiß der Vater, der selbst zwei Töchter im Kindergarten hat. Darum wurden nur Kinder aus dieser Katastralgemeinde aufgenommen, Kinder aus drei umliegenden Katastralgemeinden – Mariathal, Wieselsfeld und Suttenbrunn – wurden nach Hollabrunn geschickt. „Die Gemeinde sieht doch die Geburtenzahlen, dann müssen sie eben zeitgerecht reagieren und die Kinder jonglieren“, meldet sich die Mutter. Erst vor zwei Jahren sei die Einrichtung saniert worden.

Individuelle Betreuung in Aspersdorf möglich

„Die Gemeinde sagt zwar, sie tut alles, um den Kindergarten zu erhalten, dieses Gefühl haben wir aber nicht“, sagt der Vater. Er wisse nämlich von Bekannten, dass diesen gesagt wurde, sie können ihr Kind zwar in Aspersdorf anmelden, eine Nachmittagsbetreuung könne dort aber nicht garantiert werden. „Klar, dass ich mein Kind dann nach Hollabrunn gebe, wo es mit mehreren Kindern am Nachmittag zusammen ist.“

Die beiden fänden es sehr schade, wenn der Kindergarten in Aspersdorf, wenn auch nur vorübergehend, geschlossen werden müsste. „Alle reden von ,Zurück zum Ursprung‘ und davon, dass Kinder individuell betreut werden sollen. In Aspersdorf wäre das alles möglich“, meint die zweifache Mutter.

Froh ist sie, dass sich ÖVP-Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly aktiv eingesetzt und mit einigen Eltern Kontakt aufgenommen hat. So kommen nun Suttenbrunner Kinder doch in den Aspersdorfer Kindergarten. „Soweit wir wissen, sind nun schon neun Kinder für September angemeldet“, so die Aspersdorfer Eltern. Elf werden gebraucht, um eine Pädagogin für den Kindergarten zu bekommen.

„Wir bemühen uns, eine Lösung zu suchen“, sagt ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky im NÖN-Gespräch. Die Gemeinde habe die Geburtenzahlen selbstverständlich im Blick. Darum weiß er auch: Selbst wenn es gelingt, genügend Kinder für den September zusammenzubekommen: „Im nächsten Jahr stehen wir dann vor demselben Problem.“ Der Stadtchef will den Kindergarten jedenfalls weiter betreiben können, das sei im Interesse aller. Aber: Bei zu wenig Anmeldungen stellt das Land keine Pädagogin zur Verfügung, stellt Babinsky klar, dass es nicht in der Hand der Gemeinde liege.

Jonglierkunst ist gefragt

