Ein Weltenbummler mit Episoden aus dem Dorf

Die gesamte Ökumene – vom ländlichen Raum über die Siedlungs- oder Stadtlandschaften bis hin zu den Industrie- und Wirtschaftslandschaften – wird den Kulturlandschaften zugerechnet. Das schließt auch alle „verwilderten“ Gebiete innerhalb der Ökumene ein, die historisch vom Menschen geprägt wurden. Erich Pello wurde 1960 in Linz geboren, Anfang der 1980er ist er mit dem Weinviertel in Berührung gekommen und 2002 in Oberretzbach sesshaft geworden. Als Weltenbummler und Reisender nicht immer zuhause. Ein gescheiterter Kulturwirt, erfolgreicher Buchautor mit Themen rund um Landschaft und Wein, und durch Schicksal zum rührigen Krankenpfleger seiner Eltern geworden. Einfühlsam und zugleich kritisch im Wesen.

Bei seiner Begrüßung gestand er, nichts vorbereitet zu haben. „Ich erzähl euch nur ein paar Geschichten, so wie es mir gerade einfällt“, verkündete er im finsteren Raum. Bloß ein Scheinwerfer auf ihn gerichtet, ein Glas Wasser und zur Beruhigung ein Glas Orangewein. Und er erzählte, wie er in Retzbach 2002 ein Presshaus suchte. Edi Bayer, ein Retzbacher Original, war ihm als Berater und Vermittler zur Stelle. Und dieser Edi führte ihn in alle Regeln der Dorfgemeinschaft ein.

Erich Pello schwärmt noch immer von den rauen Tönen: „Des regt kan auf!“; aber auch von Aussprüchen: „Waunst des mochst, daun daschiaß i di!“ Eigentlich nur Episoden aus dem Dorfleben. Hätte auch ein wenig vom Dorfgendarmen Polt stammen können. Und das Publikum hörte gespannt zu. Manches Mal kam die Aufforderung von den Gästen, ein irgendwann erfahrenes Detail nochmals preiszugeben. Und so erzählte Pello vom Hauskauf, von seiner Mutter und seinem betagten Vater, den er bis zu dessen 103. Geburtstag begleiten durfte. Redete über den Tod völlig natürlich, weil er ja zum Leben gehört. Zwischendurch sprach er über seine letzte Reise. Sieben Wochen mit vielen Eindrücken. Und öfters einfach fern des Gesprächsthemas: „Wo bin ich stehen geblieben?“

Für den Titel des Vortrags gibt’s Abzüge, aber das Erzählte und Pellos Gedanken verdienen Applaus. Genauso hat es das begeisterte Publikum gesehen und spendete viel Beifall.