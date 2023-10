Die Teuerung beherrschte die „Anpacken-Tour“ der JVP Hollabrunn

Mit der Anpacken-Tour will die JVP diesen Sommer mit so vielen jungen Menschen wie möglich ins Gespräch kommen. „Denn für ist klar: Wir sind die starke Stimme für die jungen Anliegen in ganz Niederösterreich. Wer aber deutlich sprechen will, muss vorher aufmerksam zuhören“, erklärte Hollabrunns JVP-Bezirksobmann Christoph Fürnkranz im Zuge des Tour-Stopps in der Bezirkshauptstadt.

Und was hat er so gehört? „Also das große Thema war die Teuerung - verbunden mit der Teilzeit-/Vollzeitregelung, Freizeitgestaltung, Baukosten und Reisen, also sozusagen die Teuerung im täglichen Leben“, verrät Fürnkranz. Klimaschutz und nachhaltiger Lebensstil seien den Jugendlichen ebenso große Anliegen. Außerdem scheine der Ruf nach einem Angebot an Einsteiger-Wohnungen lauter zu werden, berichtet der JVP-Obmann. Angesprochen worden seien auch die strengen Kreditregelungen.

„Es ist uns ein großes Anliegen, unsere JVPler in ihrer Arbeit für ihre Region zu unterstützen sowie direkt und unmittelbar die Stimmung vor Ort zu erleben“, hakte JVP-Landesobmann Sebastian Stark ein. Und JVP-Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl freute sich, dass sich die Gruppe auch mit dem jüngsten Bürgermeister Österreichs, Florian Hofmann, beim Sturmstand der Volkspartei Pernersdorf austauschen konnte.

Abschließend besuchte die Delegation den Ortsjugendtag der Jungen Volkspartei Hollabrunn, bei dem Patric Scheuer nach acht Jahren sein Amt als Obmann zurücklegte und Felizian Aberham zum neuen Obmann gewählt wurde. „Wir danken Patric vielmals für sein Engagement und wünschen Felizian alles Gute für die neue Aufgabe“, so Grünsteidl.